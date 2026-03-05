Bărbat din Alba, ARESTAT preventiv după ce a încălcat ordinul de protecție: S-a apropiat în repetate rânduri de femeia protejată
Bărbat din Alba, ARESTAT preventiv după ce a încălcat ordinul de protecție: S-a apropiat în repetate rânduri de femeia protejată
Un bărbat din județul Alba a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce ar fi încălcat ordinul de protecție emis împotriva sa de Judecătoria Alba Iulia.
Bărbatul a fost reținut inițial pentru 24 de ore de polițiștii Secției nr. 2 Poliție Rurală Vințu de Jos, fiind bănuit că, în data de 4 martie 2026, în localitatea Vințu de Jos, ar fi încălcat prevederile ordinului de protecție emis pe numele său pentru o perioadă de 12 luni, apropiindu-se și interacționând în repetate rânduri cu femeia protejată prin această măsură.
Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia este împuternicit să aducă la cunoștința publicului următoarele:
La data de 04.03.2026, poliţiştii din cadrul Secţiei nr. 2 Poliţie Rurală Vinţu de Jos au dispus măsura preventivă a reținerii pentru o perioadă de 24 de ore față de un bărbat bănuit de comiterea infracțiunii de încălcarea de către persoana împotriva căreia a fost emis un ordin de protecţie a oricăreia dintre măsurile prevăzute la art. 38 alin. (1), (4) şi (5) lit. a) şi b) şi dispuse prin ordinul de protecţie, faptă prev. de art. 47 alin. 1 din Legea nr. 217/2003..
Din probele administrate a rezultat aceea că, la data de 04.03.2026, persoana în cauză a încălcat prevederile ordinului de protecţie emis de Judecătoria Alba Iulia prin Sentinţa Civilă nr. 6490/CC/2025, pentru o perioadă de 12 luni, întrucât, în timp ce se afla în raza loc. Vinţu de Jos, jud. Alba, s-a apropiat şi a interacţionat în repetate rânduri cu persoana de sex feminin în favoarea căreia fusese emis ordinul de protecţie.
În ceea ce priveşte persoana în cauză, precizăm faptul că aceasta nu se află la primul contact cu legea penală, fiind în stare de recidivă postexecutorie pentru comiterea de infracţiuni contra patrimoniului şi pentru comiterea de infracţiuni cu violenţă. De asemenea, faţă de aceasta a fost dispusă măsura preventivă a reţinerii pentru 24 de ore pentru încălcarea unui alt ordin de protecţie emis împotriva sa, iar ulterior procurorul a dispus măsura preventivă a controlului judiciar.
Având în vedere probatoriul administrat, procurorul a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, bărbatul în cauză dobândind calitatea de inculpat, iar la data de 05.03.2026 s-a solicitat luarea măsurii preventive a arestului preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, cererea fiind admisă de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Alba Iulia.
Precizăm că aceste activități sunt etape procesuale reglementate în Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea probatoriului şi prevenirea săvârşii unor alte infracţiuni, și nu pot în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie, se arată într-un comunicat transmis de Parchetul Judecătoria Alba Iulia.
