Bărbat de 64 de ani, din Blaj, cu „alcool la bord” pe o stradă din Cergău: Ce alcoolemie avea
Bărbat de 64 de ani, din Blaj, cu „alcool la bord” pe o stradă din Cergău
Un bărbat din Blaj a fost scos din trafic de oamenii legii după ce a fost suprins conducând băut pe o stradă din comuna Cergău.
Potrivit IPJ Alba, la data de 6 septembrie 2025, în jurul orei 11.40, polițiștii Secției de Poliție Rurală Blaj au oprit, pentru control, pe raza comunei Cergău, un autoturism condus de un bărbat de 64 de ani, din Blaj.
Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest.
A rezultat valoarea de 0.50 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la spital, pentru stabilirea alcoolemiei.
Cercetările sunt continuate.
