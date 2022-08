Bărbat de 62 de ani, din Sâncel, prins la volanul unui autoturism cu numere false și fără să dețină permis. S-a ales cu dosar penal

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 542 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Ocna Mureș, Sebeș, Teiuș și Cugir

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD

AIUD MC PROTECT SRL AGENT DE SECURITATE 2 0746074524

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0740342648

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA ASISTENT SOCIAL NIVEL SUPERIOR 1 0740342648

AIUD NORTHDAN SOFT S.R.L. CONSILIER JURIDIC 1 0752070247

AIUD MIOMAR UNIVERSAL SRL DIRECTOR MAGAZIN 4 0744207618

AIUD PREBET AIUD SA FOCHIST LA CAZANE DE APA CALDA SI CAZANE DE ABUR DE JOASA PRESIUNE 1 0258861661

AIUD HIDROCONSTRUCTIA SA INGINER CONSTRUCTII HIDROTEHNICE 2 0752269363

AIUD HIDROCONSTRUCTIA SA INGINER INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII 1 0752269363

AIUD HIDROCONSTRUCTIA SA INSTALATOR APA, CANAL 2 0752269363

AIUD PREBET AIUD SA INSTALATOR APA, CANAL 1 0258861661

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA KINETOTERAPEUT 3 0740342648

AIUD MIOMAR UNIVERSAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 8 0744207618

AIUD HIDROCONSTRUCTIA SA MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 4 0752269363

AIUD PREBET AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 10 0258861661

AIUD HIDROCONSTRUCTIA SA OPERATOR SUDARE TEVI SI FITINGURI DIN POLIETILENA DE ÎNALTA DENSITATE PEHD 2 0752269363

AIUD HIDROCONSTRUCTIA SA SAPATOR MANUAL 8 0752269363

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA

ALBA IULIA SECURED SR SRL AGENT DE SECURITATE 1 0740673500

ALBA IULIA NEW SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 2 0745580098

ALBA IULIA ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 5 0729399359

ALBA IULIA LANIASPORT SRL ASISTENT MANAGER 1 [email protected]

ALBA IULIA PROFI ROM FOOD SRL CASIER 4 [email protected]

ALBA IULIA GIORDI TRANS SRL CONDUCĂTOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MĂRFURI 2 [email protected]

ALBA IULIA YASIN SIMSEK TRANS SRL CONDUCĂTOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MĂRFURI 1 [email protected]

ALBA IULIA TOTAL BUSINESS LAND SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 0786025543

ALBA IULIA AID AUTO SERVICE S.R.L. CONSULTANT ÎN MANAGEMENT 1 0753367692

ALBA IULIA SATURN SA CURATITOR-SABLATOR 4 0258812764

ALBA IULIA KLAUS MESAGER SRL CURIER 2 0745831494

ALBA IULIA FLANCO RETAIL SA DIRECTOR MAGAZIN 1 [email protected]

ALBA IULIA L’A ROM CAFFE TRADE S.R.L. DIRECTOR VÂNZARI 1 0740230924

ALBA IULIA SATURN SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 6 0258812764

ALBA IULIA APULUM SA ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2 0731489087

ALBA IULIA Hermes BM FEMEIE DE SERVICIU 1 [email protected]

ALBA IULIA SATURN SA FREZOR UNIVERSAL 3 0258812764

ALBA IULIA PRONTO UNIVERSAL SRL GESTIONAR DEPOZIT 1 0744600691

ALBA IULIA APULUM SA INSTALATOR APA, CANAL 1 0731489087

ALBA IULIA APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 15 0731489087

ALBA IULIA BIO TERAPIA PLUS SRL KINETOTERAPEUT 2 0744380767

ALBA IULIA APULUM SA LACATUS MECANIC 5 0731489087

ALBA IULIA SATURN SA LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 2 0258812764

ALBA IULIA CASTRASELY COMP SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 0721238054

ALBA IULIA PROFI ROM FOOD SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0372568838

ALBA IULIA OUTLET DIVISION S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0769872600

ALBA IULIA FLANCO RETAIL SA LUCRATOR COMERCIAL 1 [email protected]

ALBA IULIA DIACLAU WAFFLES S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0721177649

ALBA IULIA ZEN HOME CONCEPT S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 2 0745383349

ALBA IULIA AGENTIA DE SERVICII PROFESSIONAL LUCRATOR COMERCIAL 3 0755099517

ALBA IULIA APULUM SA MANIPULANT MARFURI 3 0731489087

ALBA IULIA ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 5 0729399359

ALBA IULIA CABINET MEDICAL SUCIU MONICA MASEUR 1 0729837566

ALBA IULIA SATURN SA MODELIER LEMN 3 0258812764

ALBA IULIA SATURN SA MUNCITOR NECALIFICAT ÎN METALURGIE 7 0258812764

ALBA IULIA SATROTEC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 8 0772002524

ALBA IULIA SHIRVANIAN GROUP SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0748951377

ALBA IULIA SATROTEC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 4 0772002524

ALBA IULIA YUKAMOB STYLE MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0742131242

ALBA IULIA SOCIAL FURNITURE SOLUTIONS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0742143523

ALBA IULIA AREAL FLORA CONSTRUCT MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 [email protected]

ALBA IULIA NOVOCASA CONSTRUCT MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 [email protected]

ALBA IULIA ALBA STRUCTURI S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2 0747622367

ALBA IULIA RUJA CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 0748083213

ALBA IULIA GEORGE & MERI SRL PATISER 1 0742227501

ALBA IULIA C G P VULTURUL ALBA SRL PAZNIC 3 0748143151

ALBA IULIA NEMO INVESTIGO SRL PAZNIC 1 0760265477

ALBA IULIA SATROTEC SRL PREPARATOR MASE PLASTICE 1 0772002524

ALBA IULIA PROFI ROM FOOD SRL PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE 1 0372568838

ALBA IULIA CROWN COOL SRL REPREZENTANT COMERCIAL 1 0726308985

ALBA IULIA ALBATROS GOLD SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0728014600

ALBA IULIA ELIT SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0729399359

ALBA IULIA CODA CURIER SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0721850222

ALBA IULIA BOGDAN AUTOMOBILE SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 2 0747763288

ALBA IULIA SATURN SA SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC 1 0258812764

ALBA IULIA SOCIAL FURNITURE SOLUTIONS SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 1 0742143523

ALBA IULIA SATURN SA TURNATOR FORMATOR 7 0258812764

ALBA IULIA SC LIDL DISCOUNT SRL VÂNZATOR 1 [email protected]

ALBA IULIA PROFI ROM FOOD SRL VÂNZATOR 2 0372568838

CIUGUD DEKA STRUCTURI SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 2 [email protected]

SÂNTIMBRU PROFI ROM FOOD SRL CASIER 4 [email protected]

ŞARD BORZA STRUCTURI S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 4 0772286118

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ

BLAJ CLINICA SANTE SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0238711044

BLAJ FLANCO RETAIL SA DIRECTOR MAGAZIN 1 [email protected]

BLAJ I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 2 0258711907

BLAJ I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 2 0258711907

BLAJ I.A.M.U. SA FREZOR UNIVERSAL 5 0258711907

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031

BLAJ I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 5 0258711907

BLAJ FLANCO RETAIL SA LUCRATOR COMERCIAL 1 [email protected]

BLAJ I.A.M.U. SA MASINIST LA MASINI SPECIALE DE ASCHIERE 5 0258711907

BLAJ I.A.M.U. SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0258711907

BLAJ I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 10 0258711907

BLAJ I.A.M.U. SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 5 0258711907

BLAJ I.A.M.U. SA SCULER-MATRITER 2 0258711907

BLAJ I.A.M.U. SA STRUNGAR UNIVERSAL 5 0258711907

CETATEA DE BALTĂ TRIPLEȚII DISCO S.R.L. ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0741327118/0745600505

MIHALŢ ALCORFARM SRL FARMACIST 1 0258718048, 0733922686

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI

CÂMPENI TOTAL BUSINESS LAND SRL ADMINISTRATOR DE RETEA DE CALCULATOARE 1 0786025543

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL BRUTAR 3 [email protected]

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 [email protected]

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2 [email protected]

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR GESTIONAR 4 0258771839

CÂMPENI MULTICOM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 3 0744613110

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL OSPATAR (CHELNER) 4 [email protected]

CÂMPENI UNICARM SRL SEF DEPARTAMENT MARFURI ALIMENTARE/NEALIMENTARE 1 0758882404

CÂMPENI MONTANA CÂMPENI SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 2 0733055808

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL VÂNZATOR 3 [email protected]

ABRUD ARMEANU S.R.L. AJUTOR OSPATAR 3 0766283460

ABRUD ARMEANU S.R.L. BUCATAR 3 0747045603

ABRUD VIDAC GRUP SRL CONDUCĂTOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MĂRFURI 2 0744420521

ABRUD VIDAC GRUP SRL MECANIC AUTO 1 0744420521

ARIEŞENI VULTURAR CORNEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CONDUCATOR ACTIVITATE DE TRANSPORT RUTIER 1 0747118161

ARIEŞENI VILIDOM SRL MANIPULANT MARFURI 1 [email protected]

BAIA DE ARIEŞ ARIESUL CONF SA CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 30 [email protected]

BAIA DE ARIEŞ ARIESUL CONF SA MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 30 [email protected]

BISTRA RALF AUTO SERVICE SRL INGINER AUTOVEHICULE RUTIERE 1 0746153687

BUCIUM ADEYON SRL CONDUCĂTOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MĂRFURI 1 [email protected]

CĂRPINIŞ FERMA IDASOR SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 1 [email protected]

HOREA EXPERT FINISAJE LEMN SRL MANIPULANT MARFURI 2 0768450909

LUPŞA BOCSA NICOLAE-ALEXANDRU MEDIC ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 [email protected]

LUPŞA ARIESUL PRODIMEX SRL LUCRATOR PENSIUNE TURISTICA 4 0748115732

LUPŞA KAGER CONSTRUCT SRL MANIPULANT MARFURI 1 0743334044

SOHODOL MARMOREX PIATRA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 5 0772061803

SUB PIATRĂ ARMEANU S.R.L. AJUTOR BUCATAR 3 0766283460

PUNCT DE LUCRU OCNA MUREȘ

OCNA MUREŞ WESTERN SECURITY GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 1 [email protected]

OCNA MUREŞ MIOMAR UNIVERSAL SRL DIRECTOR MAGAZIN 4 0744207618

OCNA MUREŞ MIOMAR UNIVERSAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 8 0744207618

OCNA MUREŞ TECHNIQUE STAINLESS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 [email protected]

PUNCT DE LUCRU SEBEȘ

SEBEŞ P.S.G. ONE SRL AGENT DE SECURITATE 15 [email protected]

SEBEŞ VMV SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 10 [email protected]

SEBEŞ ALBANI FOREX SRL CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 10 0744693292

SEBEŞ STAR ASSEMBLY SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0372491066

SEBEŞ HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 [email protected]

SEBEŞ ELECTROTIMEIA SRL ELECTRICIAN EXPLOATARE RETELE ELECTRICE 2 0741126719

SEBEŞ ELECTROTIMEIA SRL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2 0741126719

SEBEŞ SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE „HIDROELECTRICA” SA BUCURESTI SUCURSALA HIDROCENTRALE SEBES INGINER ELECTRICIAN 1 0258806442

SEBEŞ SC HIDROCONSTRUCTIA SA INGINER INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII 1 0752269363

SEBEŞ HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. LACATUS MECANIC 1 0738795614

SEBEŞ GĂINĂ AGROTRANS SRL LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 1 0372491066

SEBEŞ HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. MACARAGIU 3 0258806300

SEBEŞ HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. MECANIC AUTO 2 0258806300

SEBEŞ VONTRANS IMPEX SRL MECANIC AUTO 1 0752822534

SEBEŞ HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 36 0258806300

SEBEŞ ELECTROTIMEIA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 0741126719

SEBEŞ GEORGE & MERI SRL PATISER 1 0742227501

SEBEŞ HIDROCONSTRUCTIA SA SEF LABORATOR ÎN CONSTRUCTII 1 0752269363

SEBEŞ VONTRANS IMPEX SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 6 0752822534

SEBEŞ LIDL DISCOUNT SRL VÂNZATOR 7 [email protected]

PETREŞTI GOLD UNLIMITED S.R.L. MECANIC AUTO 5 0747332279

RĂHĂU CASA M SRL AJUTOR BUCATAR 2 0744783150

RĂHĂU CASA M SRL BARMAN 1 0744783150

RĂHĂU CASA M SRL BUCATAR 3 0744783150

RĂHĂU RAPEL SRL DULGHER RESTAURATOR 5 0744783150

RĂHĂU CASA M SRL INSTRUCTOR (MONITOR) SCHI/CALARIE/GOLF/TENIS/ÎNOT/SPORTURI EXTREME 1 0744783150

RĂHĂU RAPEL SRL MAISTRU ÎN INDUSTRIILE TEXTILA, PIELARIE 1 0744393975

RĂHĂU RAPEL SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 10 0258732788

RĂHĂU CASA M SRL MENAJERA 2 0744783150

RĂHĂU RAPEL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10 0258732788

RĂHĂU CASA M SRL PIZZAR 1 0744393975

RĂHĂU RAPEL SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 5 0744783150

RĂHĂU RAPEL SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 5 0744783150

VINŢU DE JOS VIITORUL CRIST EMIL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 0736637740

PUNCT DE LUCRU TEIUȘ

TEIUŞ SOCAR PETROLEUM S.A. FOCHIST PENTRU CAZANE DE ABUR SI DE APA FIERBINTE 1 [email protected]

TEIUŞ SOCAR PETROLEUM S.A. MANIPULANT MARFURI 1 [email protected]

PUNCT DE LUCRU CUGIR

CUGIR COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. INSPECTOR / REFERENT ÎN GESTIUNEA MATERIALELOR ȘI MIJLOACELOR FIXE 1 [email protected]