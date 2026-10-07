Bărbat de 62 de ani condamnat la 2 ani și 5 luni de închisoare pentru că a condus beat și fără permis, la mai puțin de un an după ce ieșise din penitenciar: Decizie la Judecătoria Câmpeni

Judecătoria Câmpeni a pronunțat pe 30 septembrie 2026 o sentință penală în dosarul unui bărbat de 62 de ani, trimis în judecată pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și conducerea unui vehicul fără permis.

Urmărit cu mașina, apoi prins în pădure

Potrivit rechizitoriului, reținut de instanță, incidentul a avut loc pe 5 martie 2024, în jurul orei 12:50, pe DN 74A, în orașul Abrud. Polițiștii care făceau controale de trafic au observat un BMW alb oprit neregulamentar, cu plăcuțe de înmatriculare neconforme. Când s-au apropiat, un bărbat a urcat la volan, iar o femeie pe scaunul din dreapta.

Șoferul a pornit motorul și a demarat în trombă spre Câmpeni, urmărit de polițiști. A oprit pe o stradă laterală, unde pasagera a coborât, apoi a plecat din nou, iar în cele din urmă a intrat pe un drum de pământ spre un decantor. După aproximativ un kilometru, a abandonat mașina și a fugit în pădure. A fost prins de polițiști, cu sprijinul altor colegi veniți în ajutor.

La control, bărbatul a prezentat doar actul de identitate. Verificările în bazele de date au arătat că nu avea permis valabil, acesta fiindu-i anulat în septembrie 2017.

Alcoolemie mare

Pentru că emana halenă alcoolică, a fost testat cu etilometrul, care a indicat 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat. La spital i s-au recoltat două probe de sânge, la 13:45 și la 14:45. Analizele medico-legale au arătat 2,05 g‰, respectiv 1,84 g‰ alcool pur în sânge. Bărbatul le-ar fi spus medicului că băuse aproximativ 600 ml de țuică de prune în cursul zilei.

Instanța a reținut, în baza unei decizii a Înaltei Curți de Casație și Justiție, că în cazul a două recoltări relevantă penal este prima valoare, adică 2,05 g‰. Legea fixează pragul penal la 0,80 g‰.

Pasagera a fost identificată ulterior și a declarat ca martor că fusese abordată de bărbat, pe care nu îl cunoștea, la ieșirea din biserica din Abrud Sat. El o întrebase unde poate lua masa și i se oferise să o ducă spre Câmpeni. Printre probe s-a aflat și o amprentă găsită în mașină, care aparținea inculpatului.

Judecat prin recunoașterea învinuirii

În fața instanței, inculpatul a recunoscut faptele și a cerut judecarea după procedura simplificată a recunoașterii învinuirii (art. 375 C.proc.pen.), fiind de acord ca judecata să se bazeze pe probele din urmărirea penală. Și-a exprimat și acordul de a presta muncă în folosul comunității. În camera preliminară nu au fost ridicate cereri sau excepții.

Procedura a avut un efect direct asupra pedepselor: limitele prevăzute de lege se reduc cu o treime. Pentru conducerea sub influența alcoolului, intervalul a coborât de la 1–5 ani la 8 luni–3 ani și 4 luni. Pentru conducerea fără permis, de la 6 luni–3 ani la 4 luni–2 ani.

Pedepsele stabilite

Instanța a avut în vedere, de partea favorabilă inculpatului, atitudinea procesuală și situația personală. El este încadrat în gradul III de invaliditate, iar înscrisurile depuse îl descriu ca pe o persoană calmă și sociabilă. De cealaltă parte, au cântărit situația juridică, concentrația mare de alcool, pericolul pentru ceilalți participanți la trafic și pentru el însuși, precum și antecedentele penale. Pedepsele au fost orientate spre media intervalelor: 1 an și 6 luni de închisoare pentru conducerea sub influența alcoolului (art. 336 alin. 1 C.pen.) și 1 an de închisoare pentru conducerea fără permis (art. 335 alin. 2 C.pen.).

Se execută pedeapsa cea mai grea, de 1 an și 6 luni, la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse (2 ani și 9 luni, adică 11 luni). Rezultă pedeapsa finală de 2 ani și 5 luni de închisoare, executată în regim de detenție.

Din pedeapsă se scade timpul în care bărbatul a fost reținut pe 5 martie 2024, precum și perioada deja executată în baza mandatului emis în 2024, până la eliberarea din 1 aprilie 2025.

sursa: ReJust

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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