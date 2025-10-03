Bărbat de 56 de ani, din Ocna Mureș, „aventuri”… bahice la volan: Cu ce alcoolemie conducea

Bărbat de 56 de ani, din Ocna Mureș, „aventuri”… bahice la volan

Un bărbat din Ocna Mureș a fost surprins conducând sub influența alcoolului.

Potrivit IPJ Alba, la data de 3 octombrie 2025, în jurul orei 00.50, polițiștii din Ocna Mureș au oprit, pentru control, pe strada 9 Mai din oraș, un autoturism care era condus de un bărbat de 56 de ani, din Ocna Mureș.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest.

A rezultat valoarea de 0,61 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI