Bărbat de 49 de ani din Teiuș, cu mandat de executare, REȚINUT și dus în Penitenciarul Aiud: 1 an și 5 luni după gratii pentru conducere sub influență

Un bărbat de 49 de ani, din Teiuș, a fost reținut de polițiști după ce pe numele său a fost emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea.

Conform IPJ Alba, la data de 25 februarie 2026, polițiștii din Teiuș au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 49 de ani, din Teiuș, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 25 februarie 2026, de către Curtea de Apel Alba Iulia.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de un an și 5 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei.

