Bărbat de 49 de ani, din județul Mureș, REȚINUT la Teiuș pentru conducere sub influența alcoolului: Ce alcoolemie avea

Bărbat de 49 de ani, din județul Mureș, REȚINUT la Teiuș pentru conducere sub influența alcoolului

Un bărbat din Mureș a fost reținut în Alba pentru conducere sub influența alcoolului.

Potrivit IPJ Alba, la data de 27 august 2025, polițiștii din Teiuș au oprit, pentru control, pe strada Octavian Goga din oraș, un autoturism condus de un bărbat de 49 de ani, din județul Mureș.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilometru, rezultând valoarea de 1,07 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Față de acesta, polițiștii au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, iar cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

În cursul zilei de azi, 28 august, bărbatul va fi prezentat unității de parchet competente, pentru dispunerea măsurilor legale.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

