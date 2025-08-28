Rămâi conectat

Curier Județean

Bărbat de 49 de ani, din județul Mureș, REȚINUT la Teiuș pentru conducere sub influența alcoolului: Ce alcoolemie avea

Ioana Oprean

Publicat

acum 47 de minute

în

De

Bărbat de 49 de ani, din județul Mureș, REȚINUT la Teiuș pentru conducere sub influența alcoolului

Un bărbat din Mureș a fost reținut în Alba pentru conducere sub influența alcoolului. 

Potrivit IPJ Alba, la data de 27 august 2025, polițiștii din Teiuș au oprit, pentru control, pe strada Octavian Goga din oraș, un autoturism condus de un bărbat de 49 de ani, din județul Mureș.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilometru, rezultând valoarea de 1,07 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Față de acesta, polițiștii au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, iar cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

În cursul zilei de azi, 28 august, bărbatul va fi prezentat unității de parchet competente, pentru dispunerea măsurilor legale.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Tânăr de 17 ani, din Șugag, REȚINUT pentru conducere fără permis: A fost prins după o urmărire ca-n filme

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

28 august 2025

De

Tânăr de 17 ani, din Șugag, REȚINUT pentru conducere fără permis Un tânăr de 17 ani din Șugag a fost reținut pentru conducere fără permis după o urmărire ca-n filme.  Potrivit IPJ Alba, la data de 27 august 2025, polițiștii Secției de Poliție Rurală Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | ACCIDENT RUTIER la intrarea în Alba Iulia, dinspre Sebeș: 3 mașini implicate

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

28 august 2025

De

ACCIDENT RUTIER la intrarea în Alba Iulia, dinspre Sebeș: 3 mașini implicate Un accident rutier s-a produs, joi, 28 august 2025, în jurul orei 12.00, în Alba Iulia. Evenimentul rutier a avut loc la intrarea în Alba Iulia, dinspre Sebeș, în cartierul Partoș. În accident au fost implicate 3 mașini. Revenim cu amănunte. Secțiune Știri […]

Citește mai mult

Curier Județean

UPDATE FOTO | Operațiune inedită la Vințu de Jos: Câine căzut într-o fântănă adâncă de 6 metri, salvat de pompierii din Sebeș

Ioana Oprean

Publicat

acum 21 de ore

în

27 august 2025

De

Operațiune inedită la Vințu de Jos: Câine căzut într-o fântănă adâncă de 6 metri, salvat de pompierii din Sebeș O operațiune inedită are loc miercuri după-masa în Vințu de Jos, unde pompierii din Sebeș intervin pentru salvarea unui câine căzut într-o fântână adâncă de 6 metri. Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru salvarea unui animal […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 27 de minute

„Statul nu trebuie să-și abandoneze copiii”: Apel semnat de sute de profesori și oameni de cultură

„Statul nu trebuie să-și abandoneze copiii”: Apel semnat de sute de profesori și oameni de cultură „Statul are obligația de...
Actualitateacum o oră

Guvernul ia în calcul introducerea taxării inverse pentru vânzarea de fructe și legume începând cu 2026: Mecanismul ar putea fi extins și în alte domenii cu risc ridicat de evaziune fiscală

Guvernul ia în calcul introducerea taxării inverse pentru vânzarea de fructe și legume începând cu 2026: Mecanismul ar putea fi...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum o oră

VIDEO | Tânăr de 21 ani, din Zlatna, REȚINUT pentru furtul unei mașini și conducere fără permis

Tânăr de 21 ani, din Zlatna, REȚINUT pentru furtul unei mașini și conducere fără permis Un tânăr din Zlatna a...
Ştirea zileiacum 16 ore

Urs semnalat în Municipiul Aiud pe strada Herja, în zona unității militare: A fost emis mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din zonă

Urs semnalat în Municipiul Aiud pe strada Herja, în zona unității militare: A fost emis mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din...

Curier Județean

Curier Județeanacum 47 de minute

Bărbat de 49 de ani, din județul Mureș, REȚINUT la Teiuș pentru conducere sub influența alcoolului: Ce alcoolemie avea

Bărbat de 49 de ani, din județul Mureș, REȚINUT la Teiuș pentru conducere sub influența alcoolului Un bărbat din Mureș...
Curier Județeanacum o oră

Tânăr de 17 ani, din Șugag, REȚINUT pentru conducere fără permis: A fost prins după o urmărire ca-n filme

Tânăr de 17 ani, din Șugag, REȚINUT pentru conducere fără permis Un tânăr de 17 ani din Șugag a fost...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 2 zile

Post de manager de proiect, plătit pentru 2 ore, scos la concurs de Primăria Alba Iulia: Ce condiții trebuie îndeplinite și cum poți obține funcția

Post de manager de proiect, plătit pentru 2 ore, scos la concurs de Primăria Alba Iulia: Ce condiții trebuie îndeplinite...
Politică Administrațieacum 2 zile

Primăria Aiud anunță luarea deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, pentru proiectul “REALIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANĂ INTEGRATĂ ȘI SUSTENABILĂ ÎN MUNICIPIUL AIUD”

Primăria Aiud anunță luarea deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, pentru proiectul “REALIZARE...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum o zi

27 august 1916: România a declarat război Austro-Ungariei, intrând în Primul Război Mondial

27 august 1916: România a declarat război Austro-Ungariei, intrând în Primul Război Mondial Pe 27 august 1916 (14/27 august) România...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

26 august: Ziua Internaţională a Câinelui, cel mai bun prieten necuvântător

26 august: Ziua Internaţională a Câinelui, cel mai bun prieten necuvântător Ziua de 26 august a fost instituită ca Ziua...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea