Bărbat de 47 de ani, din Cugir, prins băut la volan pe o stradă din oraș: Avea o alcoolemie de 0,82 mg/l

Un bărbat, de 47 de ani, a fost depistat de polițiștii din Cugir, miercuri, 3 decembrie, fiind sub influența băuturilor alcoolice la volan. Este cercetat de oamenii legii.

La data de 3 decembrie 2025, în jurul orei 18.40, polițiștii rutieri din Cugir au oprit, pentru control, pe strada 21 Decembrie 1989 din oraș, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 47 de ani, din orașul Cugir.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,82 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate, potrivit IPJ Alba.

