Panică pe o stradă din Câmpeni: Bărbat REȚINUT de polițiști după ce a dat foc pe stradă și a terorizat o femeie în vârstă

Un bărbat de 41 de ani din Câmpeni a fost reținut pentru tulburarea ordinii publice și amenințare, după ce a aprins un foc pe stradă și a amenințat o femeie de 62 de ani.

Potrivut IPJ Alba, la data de 3 decembrie 2025, polițiștii din orașul Câmpeni au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 41 de ani, din orașul Câmpeni, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și amenințare.

Din verificări a reieșit că, în dimineața zilei de 3 decembrie 2025, în jurul orei 10.00, bărbatul, în timp ce se afla pe strada Teiului din orașul Câmpeni, fiind sub influența băuturilor alcoolice, ar fi aprins un foc, în fața unui magazin, și ar fi amenințat-o cu acte de violență pe o femeie, în vârstă de 62 de ani, din orașul Câmpeni, provocându-i acesteia o stare de temere.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și amenințare.

