Bărbat de 45 de ani, din Ciugud, REȚINUT pentru tâlhărie: A încercat să fure alcool dintr-un supermarket din Alba Iulia și a agresat o angajată a magazinului

Bărbat de 45 de ani, din Ciugud, REȚINUT pentru tâlhărie

Polițiștii de investigații criminale din Alba Iulia au luat, marți, 26 august 2025, măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 45 de ani, din comuna Ciugud.

Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie.

Potrivit IPJ Alba, din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că bărbatul, în timp ce se afla în incinta unui supermarket aflat pe Bulevardul Transilvaniei din Alba Iulia, ar fi încercat să sustragă o sticlă cu băuturi alcoolice, în valoare de 36,09 lei, de pe rafturile magazinului.

Pentru a-și asigura scăparea cu bunul sustras, ar fi agresat fizic o angajată a magazinului, în momentul în care aceasta a încercat să îl oprească.

În cursul zilei de azi, 27 august 2025, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, pentru dispunerea măsurilor legale.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI