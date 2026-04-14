Bărbat de 44 de ani, din Săsciori, cu „alcool la bord”, pe o stradă din Sebeș: Ce alcoolemie avea

Un bărbat din Săsciori a fost depistat conducând sub influența alcoolului pe o stradă din Sebeș.

Potrivit IPJ Alba, la data de 13 aprilie 2026, în jurul orei 16.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au oprit, pentru control, pe strada Dorin Pavel din municipiu, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 44 de ani, din localitatea Săsciori.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,77 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI