Bărbat de 42 de ani din Teiuș, cu o alcoolemie de 1,03 mg/l, prins BEAT la volan de polițiști, în localitate. S-a ales cu dosar penal

Polițiștii din Teiuș au depistat, în cursul zilei de ieri, 13 ianuarie, un șofer care circula pe strada Primăverii din oraș sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării sale a rezultat valoarea de 1,03 mg/litru alcool pur în aerul expirat.

La data de 13 ianuarie 2020, în jurul orei 14,30, polițiștii din Teiuș l-au depistat pe un bărbat de 42 de ani, din Teiuș, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Primăverii din oraș, fiind sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 1,03 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Față de conducătorul auto, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.