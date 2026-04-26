Bărbat de 36 de ani, din Câmpeni, REȚINUT pentru încălcarea ordinului de protecție: S-a apropiat nepermis de mult de soția sa și i-a adresat injurii

Sâmbătă, 25 aprilie 2026, polițiștii din Câmpeni au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 36 de ani, din Câmpeni, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de încălcarea de către persoana împotriva căreia a fost emis un ordin de protecție a oricăreia dintre măsurile prevăzute.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, la aceeași dată, în jurul orei 11.30, bărbatul s-ar fi apropiat la o distanță mai mică de 50 de metri, de soția sa și i-ar fi adresat acesteia injurii, încălcând astfel măsurile dispuse prin ordinul de protecție.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcarea de către persoana împotriva căreia a fost emis un ordin de protecție a oricăreia dintre măsurile prevăzute.

sursa: IPJ Alba

foto: arhivă

