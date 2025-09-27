Bărbat de 36 de ani, din Alba Iulia, cu „alcool la bord”, pe o stradă din municipiu: Ce alcoolemie avea

Bărbat de 36 de ani, din Alba Iulia, cu „alcool la bord”, pe o stradă din municipiu

Un bărbat din Alba Iulia a fost scos din trafic de oamenii legii după ce a fost surprins conducând băut pe o stradă din municipiu.

Potrivit IPJ Alba, în seara zilei de 26 septembrie 2025, polițiștii rutieri din municipiul Alba Iulia au oprit, pentru control, pe strada Scărișoara din municipiu, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 36 de ani, din Alba Iulia.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,87 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

