Bărbat cercetat pentru pornografie infantilă în formă continuată, depistat cu sprijinul Poliției Ocna Mureș
Bărbat cercetat pentru pornografie infantilă în formă continuată, depistat cu sprijinul Poliției Ocna Mureș
Un bărbat cercetat pentru pornografie infantilă în formă continuată a fost depistat cu sprijinul Poliției Ocna Mureș.
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj – Napoca, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Cluj, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat, de 32 de ani, cercetat pentru pornografie infantilă, în formă continuată.
„Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, în luna februarie 2024, bărbatul ar fi realizat și stocat în telefonul său mobil o înregistrare video cu o persoană vătămată minoră aflată în ipostaze sexuale explicite.
De asemenea, în aceeași lună, bărbatul ar fi întreținut acte sexuale cu persoana vătămată minoră, context în care ar fi realizat alte înregistrări video, pe care le-ar fi stocat și deținut în același dispozitiv mobil.
Ulterior, acesta ar fi distribuit, prin intermediul unei rețele de socializare, materialele video cu victima minoră .
Cercetările au reliefat că, în perioada martie 2024 – ianuarie 2026, acesta ar fi procurat, stocat, deținut și ar fi distribuit, prin intermediul unei aplicații de mesagerie online, peste 340 de înregistrări video și fotografii reprezentând materiale pornografice cu minori.
La data de 27 ianuarie 2026, procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj au dispus reținerea bărbatului, astăzi, 28 ianuarie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Cluj a dispus arestarea preventivă a acestuia, pentru 30 de zile.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Alba – Poliția orașului Ocna Mureș și ai Serviciului Regional Poliție Transporturi Cluj.
Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, a transmis Inspectoratul General al Poliției Române.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
UPDATE FOTO | Accident rutier GRAV între Cut și Câlnic: O șoferiță rănită, primește îngrijiri medicale. Trafic îngreunat
Accident rutier GRAV între Cut și Câlnic: O șoferiță rănită, primește îngrijiri medicale. Trafic îngreunat Un accident rutier a avut loc vineri, în jurul orei 12.50, între localitățile Cut și Câlnic. O persoană ar fi rămas încarcerată într-un autoturism. Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru descarcerare si prim ajutor medical la un accident rutier produs […]
VIDEO | INCENDIU pe DN1, aproape de intrarea pe autostrada A10: O mașină arde ca o torță. O femeie care a suferit un atac de panică, asistată medical
VIDEO | INCENDIU pe DN1, aproape de intrarea pe autostrada A10: O mașină arde ca o torță. O femeie care a suferit un atac de panică, asistată medical Pompierii din Aiud intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la intrare pe A10. Flăcările se manifestă la o mașină, cu ardere generalizată la întreg autoturismul. O femeie […]
Cupru Min Abrud, contribuție în plus cu 40 milioane lei la bugetele României, în 2025. Compania, cea mai mare contribuție la bugetul judeţului Alba și locul I în Topul Naţional al Firmelor, la categoria Industrie-Întreprinderi Mari
Cupru Min Abrud, contribuție în plus cu 40 milioane lei la bugetele României, în 2025. Compania, cea mai mare contribuție la bugetul judeţului Alba și locul I în Topul Naţional al Firmelor, la categoria Industrie-Întreprinderi Mari Cupru Min Abrud a plătit la bugetele României peste 120,7 mil. lei pentru anul 2025 – cu cca. 40 […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ministrul Sănătății: Peste 30 de medicamente noi vor fi introduse pe lista celor compensate și gratuite
Ministrul Sănătății: Peste 30 de medicamente noi vor fi introduse pe lista celor compensate și gratuite Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete,...
Spațiile comerciale de la parterul blocurilor ar putea fi scutite de plata întreținerii: Locatarii ar putea plăti diferența. Proiect în dezbatere
Spațiile comerciale de la parterul blocurilor ar putea fi scutite de plata întreținerii: Locatarii ar putea plăti diferența. Proiect în...
Știrea Zilei
UPDATE FOTO | Accident rutier GRAV între Cut și Câlnic: O șoferiță rănită, primește îngrijiri medicale. Trafic îngreunat
Accident rutier GRAV între Cut și Câlnic: O șoferiță rănită, primește îngrijiri medicale. Trafic îngreunat Un accident rutier a avut...
VIDEO | INCENDIU pe DN1, aproape de intrarea pe autostrada A10: O mașină arde ca o torță. O femeie care a suferit un atac de panică, asistată medical
VIDEO | INCENDIU pe DN1, aproape de intrarea pe autostrada A10: O mașină arde ca o torță. O femeie care...
Curier Județean
Pagubele produse de urși, în creștere în județul Alba. Zonele cu cei mai mulți urși în 2025 și diferențele față de 2024
Pagubele produse de urși, în creștere în județul Alba. Zonele cu cei mai mulți urși în 2025 și diferențele față...
Scăpări de gaze la un bloc din Ocna Mureș: peste 10 persoane s-au autoevacuat. S-a confirmat prezența unei concentrații reduse pe casa scării
Scăpări de gaze la un bloc din Ocna Mureș: peste 10 persoane s-au autoevacuat. S-a confirmat prezența unei concentrații reduse...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: Dreptate pentru moți! În urma demersurilor PSD, oamenii din Apuseni beneficiază din nou de reducerea de 50% la taxele și impozitele locale
Corneliu Mureșan: Dreptate pentru moți! În urma demersurilor PSD, oamenii din Apuseni beneficiază din nou de reducerea de 50% la...
Comunicat de presă | Florin Roman: „Moților din județele Alba, Cluj, Bihor, Hunedoara și Arad li se face dreptate prin menținerea reducerii nivelului birurilor la plata impozitelor locale”
Florin Roman: „Moților din județele Alba, Cluj, Bihor, Hunedoara și Arad li se face dreptate prin menținerea reducerii nivelului birurilor...
Opinii Comentarii
30 ianuarie: 140 de ani de la nașterea lui Iuliu Hossu, Episcopul Unirii
30 ianuarie: 140 de ani de la nașterea lui Iuliu Hossu, Episcopul Unirii Iuliu Hossu, de la a cărui naștere...
30 ianuarie: Sfinții Trei Ierarhi – Vasile, Grigorie și Ioan, protectorii școlilor teologice. Tradiții și superstiții
30 ianuarie: Sfinții Trei Ierarhi – Vasile, Grigorie și Ioan, protectorii școlilor teologice. Tradiții și superstiții În fiecare an, pe...