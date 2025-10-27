Bar din Ocna Mureș, amendat cu 34.000 lei: Polițiștii au consfiscat și peste 6.000 lei nefiscalizați. Ce sancțiune a dat ISU Alba
Un bar din Ocna Mureș a fost amendat cu 34.000 lei, iar polițiștii au consfiscat și peste 6.000 lei nefiscalizați. Și ISU Alba a aplicat o sancțiune în valoare de 2.500 lei.
Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 24/25 octombrie 2025, polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Alba au efectuat un control, pe raza orașului Ocna Mureș, la sediul unei societăți comerciale care are drept obiect de activitate baruri și alte activități de servire a băuturilor.
În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat și aplicat un număr de patru sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 34.000 lei, pentru încălcarea prevederilor art. 10 lit.d) și f) din OUG 28/1999, art.190 lit.g) din Legea nr.8/1996, art.7 lit.a) din Legea nr.252/2003, fiind confiscată și suma de 6.019 lei, nefiscalizată.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul organelor de control din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Unirea” Alba, care au aplicat o sancțiune contravențională, în valoare de 2.500 lei, pentru încălcarea prevederilor HG 537/2007.
