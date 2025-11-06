Bani pentru 1 Decembrie 2025 la Alba Iulia: 900.000 de lei din fondul de rezervă al Guvernului pentru Ziua Națională. Ce sume vor primi Primăria și Consiliul Județean

Guvernul României urmează să aprobe în ședința de joi, 6 noiembrie 2025, alocarea sumei de 900.000 lei din fondul de rezervă pentru Alba, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de organizarea evenimentelor dedicate Zilei Naționale a României.

Banii vor proveni din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului.

În total, municipiul Alba Iulia și județul Alba ar urma să primească 900.000 de lei pentru organizarea zilei de 1 Decembrie. Mai precis, 506.000 de lei la Primăria Alba Iulia și 394.000 Consiliul Județean Alba.

Autoritățile locale vor avea astfel la dispoziție 2 săptămâni pentru a cheltui acești bani.

Primarul Gabriel Pleșa a declarat pentru ziarulunirea.ro în urmă cu trei săptămâni că s-a făcut o solicitare către Guvern pentru 600.000 de lei, Consiliul Județean urmând să contribuie 300.000–400.000 de lei, astfel că bugetul total se va ridica la aproximativ 1 milion de lei.

,,În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi al art. 29 din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările și completările ulterioare,

Art. 1. Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2025 cu suma de 900 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2025 şi alocarea sumei de 394 mii lei bugetului local al Județului Alba şi a sumei de 506 mii lei bugetului local al Municipiului Alba Iulia, Județul Alba, în vederea acoperirii cheltuielilor ocazionate de organizarea evenimentelor dedicate Zilei Naționale a României.

Art. 2. Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. Sumele alocate potrivit prevederilor art. 1, rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se restituie la bugetul de stat.

Art. 4. Ministerul Finanţelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi structura bugetului de stat pe anul 2025”, se arată în hotărârea de Guvern.

