Bani mai mulți în 2026 pentru bisericile din Alba. Consiliul Județean finanțează 186 de parohii cu 2 MILIOANE de lei. LISTA

Consiliul Județean Alba finanțează, în anul 2026, 186 de parohii din județ, suma totală alocată fiind de 2 milioane de lei, banii fiind necesari pentru continuarea unor construcții la biserici sau reabilitări, izolări termice, schimbări de geamuri și uși la alte lăcașe de cult.

Din bugetul local, Consiliul Județean poate aloca, prin hotărâre a Consiliul Judeţean, sume necesare pentru completarea fondurilor proprii destinate:

• întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse și a așezămintelor de asistență social și medicală;

• proiectării, construirii și reparării lăcaşurilor de cult;

• conservării şi întreţinerii bunurilor din patrimoniul cultelor religioase;

• desfăşurării unor activităţi de asistenţă socială și medicală ale unităților de cult;

• amenajării şi întreţinerii muzeelor și a colecțiilor muzeale deținute sau pe care le administrează;

• proiectării, construirii, amenajării şi reparării așezăminte de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult;

• proiectării, construirii şi reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult și a sediilor unităților de învățământ , proprietatea cultelor recunoscute;

• proiectării, construirii, amenajării și reparării clădirilor având destinație de locuințe de serviciu ale personalului clerical;

• achiziției de mijloace fixe necesare dotărilor lăcașurilor de cult, așezămintelor sociale și medicale.

Suma alocată pentru unitățile de cult din județul Alba pentru anul 2026 este de 2.000.000 lei și se repartizează în urma analizei fundamentate de unităţile centrale de cult pe baza cererilor primite de la unitățile locale de cult.

Sumele pe care le primesc parohiile variază între 5.000 și 200.000 de lei, cea mai mare sumă primind-o Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia-facultate pentru reparații fațade și acoperiș.

Cele 186 de parohii care vor beneficia de sumă

Nr. crt. PAROHIA Lucrări pentru care se solicită ajutor Suma propusă

1 Parohia Ortodoxă Română”Sf.Treime”Abrud (1) reparații capelă mortuară 5,000

2 Parohia Ortodoxă Română”Sf.Treime”Abrud (2) schimbare învelitoare biserică 10,000

3 Parohia Ortodoxă Română Abrud reparații învelitoare biserică 10,000

4 Parohia Ortodoxă Română Gîrbova de Sus-Aiud reparații curente biserică (dren) 10,000

5 Parohia Ortodoxă Română Ciumbrud reparații scări intrare biserică 10,000

6 Parohia Reformată Ciumbrud construire capelă mortuară 5,000

7 Parohia Reformată Gâmbaș renovare exterioară biserică 5,000

8 Parohia Reformată Sâncrai restaurare biserică reformată 5,000

9 Parohia Romano Catolică Aiud reparații acoperiș biserică 7,500

10 Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia-facultate reparații fațade și acoperiș 200,000

11 Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia reparații capelă mortuară 10,000

12 Parohia Ortodoxă Română Lipoveni Alba Iulia dotări mobilier biserică 15,000

13 Mănăstirea Sf.Ioan Botezătorul Alba Iulia construire biserică 30,000

14 Mănăstirea Ortodoxă Hristos Pantocrator Alba Iulia reparații exterioare biserică 20,000

15 Parohia Ortodoxă Orizont Alba Iulia construire biserică 22,500

16 Parohia Ortodoxă Întâmpinarea Domnului Alba Iulia lucrări pictură biserică 20,000

17 Parohia Ortodoxă Cartier Nou I Alba Iulia construire biserică 25,000

18 Parohia Ortodoxă Română Centru I Alba Iulia lucrări de renovare biserică 40,000

19 Parohia Ortodoxă Platoul Romanilor Alba Iulia reparații curente biserică 10,000

20 Parohia Ortodoxă Română Sf.Petru și Pavel Alba Iulia înlocuire tâmplărie lemn biserică 12,500

21 Parohia Ortodoxă Română Maieri I Alba Iulia reparații interioare biserică 20,000

22 Parohia Ortodoxă Română Maieri II Alba Iulia achiziționare mochetă biserică 10,000

23 Parohia Ortodoxă Română Sf.Paraschiva Alba Iulia înlocuire mochetă biserică 7,500

24 Parohia Ortodoxă Română Tolstoi Alba Iulia construire anexă bisericească 7,500

25 Parohia Ortodoxă Română Micești reparații curente biserică 10,000

26 Parohia Ortodoxă Română Dealul Furcilor Alba Iulia dotări mobilier biserică 7,500

27 Parohia Ortodoxă Română Oarda de Sus dotări mobilier biserică 7,500

28 Parohia Ortodoxă Română Oarda de Jos construire biserică 15,000

29 Parohia Ortodoxă Română Bărăbanț dotări mobilier biserică 7,500

30 Parohia Greco Catolică Alba Iulia reparații interioare biserică 5,000

31 Parohia Greco Catolică Bărăbanț reparații scări biserică 5,000

32 Parohia Reformată Alba Iulia reparații curente biserică 5,000

33 Arhiepiscopia Romano Catolică Alba Iulia reabilitare acoperiș Arhiepiscopie 25,000

34 Parohia Ortodoxă Română Târsa dotări mobilier biserică 7,500

35 Mănăstirea Martirii Neamului Muncel lucrări pictură biserică 25,000

36 Parohia Ortodoxă Română Muncel construire capelă mortuară 7,500

37 Parohia Ortodoxă Română Ghirbom instalație sonorizare biserică 7,500

38 Parohia Ortodoxă Română Gârde reparații curente biserică 12,500

39 Parohia Ortodoxă Română Valea Dobrii reparații curente biserică 12,500

40 Parohia Ortodoxă Română Bistra II reparații exterioare biserică 7,500

41 Parohia Ortodoxă Română Blaj III reparații interioare biserică 10,000

42 Protopopiatul Ortodox Român Blaj construire sediul administrativ 20,000

43 Parohia Greco Catolică Blaj II sistem aer condiționat/încălzire biserică 5,000

44 Institutul Teologic Universitar Blaj reparații curente capelă mortuară 10,000

45 Sanctuarul Arhiepiscopal Cărbunari Blaj reparații curente altarul de vară 7,500

46 Parohia Ortodoxă Română Blandiana reparații acoperiș capelă mortuară 5,000

47 Parohia Reformată Bucerdea Grânoasă renovare instalație electrică 5,000

48 Parohia Ortodoxă Română Câlnic reparații acoperiș biserică 12,500

49 Protopopiatul Ortodox Român Câmpeni construire paraclis 25,000

50 Mănăstirea Valea Bistrei sistem de sonorizare biserică 12,500

51 Parohia Greco Catolică Câmpeni construire biserică 10,000

52 Parohia Ortodoxă Română Cenade execuție instalație încălzire biserică 10,000

53 Parohia Greco Catolică Cenade lucrări pictură biserică 5,000

54 Parohia Ortodoxă Română Ceru Băcăinți f.Curpeni reparații curente biserică 7,500

55 Parohia Ortodoxă Română Tătârlaua reparații curente biserică 7,500

56 Parohia Reformată Sântămărie-biserica Veseuș reparații curente biserică 5,000

57 Parohia Ortodoxă Română Hăpria reparații curente biserică 10,000

58 Parohia Ortodoxă Română Drâmbar dotări mobilier biserică 7,500

59 Parohia Ortodoxă Română Limba instalație sonorizare biserică 7,500

60 Parohia Ortodoxă Română Buninginea reparații curente biserică 12,500

61 Parohia Ortodoxă Română Buninginea f.Vulcan reparații curente biserică 7,500

62 Parohia Ortodoxă Română Ciuruleasa reparații curente capelă mortuară 5,000

63 Parohia Ortodoxă Română Ciuruleasa f.Soharu reparații curente capelă mortuară 5,000

64 Parohia Ortodoxă Română Crăciunelu de Jos automatizare clopote biserică 7,500

65 Parohia Greco Catolică Crăciunelu de Jos reparații curente biserică 7,500

66 Parohia Ortodoxă Română Cricău reparații exterioare biserică 12,500

67 Parohia Ortodoxă Română Daia Română reparații scări intrare biserică 12,500

68 Parohia Reformată Medveș reparații curente biserică 5,000

69 Parohia Reformată Heria reparații acoperiș biserică 5,000

70 Parohia Ortodoxă Română Galda de Sus lucrări de pictură biserică 15,000

71 Parohia Reformată Oiejdea reparații curente casa de rugăciune 5,000

72 Parohia Ortodoxă Română Gârbova reparații curente biserică 12,500

73 Parohia Ortodoxă Română Reciu dotări mobilier biserică 7,500

74 Parohia Ortodoxă Română Ocoale reparații curente biserică 7,500

75 Parohia Ortodoxă Română Ocoale f.Călineasa reparații curente biserică 5,000

76 Parohia Ortodoxă Română Hopârta achiziționare mochetă biserică 5,000

77 Parohia Ortodoxă Română Vama Seacă înlocuire parchet biserică 6,400

78 Parohia Ortodoxă Română Horea (1) lucrări drenaj biserică 7,500

79 Parohia Ortodoxă Română Horea (2) restaurare biserică 30,000

80 Parohia Ortodoxă Română Trifești reparații interioare capelă mortuară 5,000

81 Parohia Ortodoxă Română Șard reparații pavaj exterior biserică 10,000

82 Parohia Ortodoxă Română Ighiu construire biserică 25,000

83 Parohia Ortodoxă Română Bucerdea Vinoasă reparații capelă mortuară 7,500

84 Parohia Greco Catolică Căpâlna de Jos sistem aer condiționat/încălzire biserică 5,000

85 Parohia Ortodoxă Română Izvoarele reparații exterioare biserică 10,000

86 Parohia Ortodoxă Română Livezile lucrări pictură biserică 20,000

87 Parohia Reformată Băgău reparații curente biserică 5,000

88 Parohia Reformată Beța construire gard casa de rugăciune 5,000

89 Parohia Reformată Lunca Mureșului construire scări sală de rugăciune 5,000

90 Mănăstirea Lupșa extindere corp chilii 25,000

91 Parohia Ortodoxă Română Meteș instalație aer condiționat/căldură biserică 10,000

92 Parohia Ortodoxă Română Presaca Ampoiului înlocuire geamuri biserică 7,500

93 Parohia Ortodoxă Română Tăuți amenajare drum acces biserică 7,500

94 Parohia Ortodoxă Română Poiana Ampoiului reparații curente biserică 10,000

95 Parohia Ortodoxă Română Ampoița restaurare ansamblu biserică 25,000

96 Parohia Ortodoxă Română Mihalț II reparații exterioare biserică 15,000

97 Parohia Greco Catolică Mihalț reparații acoperiș biserică 5,000

98 Parohia Greco Catolică Cistei sistem aer condiționat biserică 5,000

99 Parohia Ortodoxă Română Decea reparații învelitoare biserică 7,500

100 Parohia Ortodoxă Română Decea f.Ormeniș reparații curente biserică 7,500

101 Parohia Ortodoxă Română Lopadea Veche f.Rachiș reparații acoperiș biserică 7,500

102 Parohia Reformată Decea construire capelă mortuară 5,000

103 Parohia Ortodoxă Română Mogoș Miclești reparații tâmplărie biserică 7,500

104 Parohia Ortodoxă Română Mogoș f.Mămăligani reparații curente biserică 7,500

105 Parohia Ortodoxă Română Mogoș Cojocani automatizare clopote biserică 5,000

106 Parohia Ortodoxă Română Noșlac reparații curente biserică 10,000

107 Parohia Reformată Noșlac reparații exterioare sala de rugăciune 5,000

108 Parohia Ortodoxă Română Ocna Mureș IV construire biserică 20,000

109 Parohia Ortodoxă Română Ocna Mureș III reparații curente biserică 7,500

110 Parohia Ortodoxă Română Războieni reparații exterioare biserică 10,000

111 Parohia Reformată Războieni reparații interioare sală de rugăciune 5,000

112 Parohia Reformată Ocna Mureș reparații exterioare biserică 5,000

113 Parohia Ortodoxă Română Ocoliș reparații exterioare biserică 10,000

114 Parohia Ortodoxă Runc lucrări împrejmuire biserică 7,500

115 Parohia Ortodoxă Runc f.Lunca Largă reparații curente biserică 7,500

116 Parohia Ortodoxă Română Ohaba reparații exterioare biserică 12,500

117 Parohia Ortodoxă Română Secășel reparații curente biserică 7,500

118 Parohia Greco Catolică Secășel reparații interioare biserică 5,000

119 Parohia Ortodoxă Română Purcăreți instalație aer condiționat biserică 7,500

120 Parohia Ortodoxă Română Geogel sistem de sonorizare biserică 10,000

121 Parohia Ortodoxă Română Poșaga de Sus f.Orăști reparații trepte intrare biserică 10,000

122 Parohia Ortodoxă Română Rădești f.Șoimuș reparații învelitoare biserică 7,500

123 Parohia Reformată Rădești reparații curente casa de rugăciune 5,000

124 Parohia Reformată Leorinț reparații curente biserică 5,000

125 Mănăstirea Râmeț reparații curente biserică 28,600

126 Parohia Ortodoxă Română Tău dotări mobilier biserică 7,500

127 Parohia Ortodoxă Română Roșia Montană II dotări tâmplărie biserică 12,500

128 Parohia Ortodoxă Română Roșia Montană f.Corna reparații curente biserică 10,000

129 Parohia Ortodoxă Română Roșia Montană f.Muntari reparații curente biserică 10,000

130 Parohia Ortodoxă Română Roșia Montană I dotări mobilier biserică 10,000

131 Parohia Ortodoxă Română Pănade construire filigorie 7,500

132 Parohia Ortodoxă Română Sâncel reabilitare biserică 12,500

133 Parohia Greco Catolică Sâncel lucrări iconostas biserică 5,000

134 Parohia Greco Catolică Pănade sistem aer condiționat/încălzire biserică 5,000

135 Parohia Ortodoxă Română Totoi instalație aer condiționat biserică 10,000

136 Parohia Greco Catolică Dumitra restaurare pictură iconostas 7,500

137 Mănăstirea Ortodoxă Sf.Gheorghe Română Țețu sistem de sonorizare biserică 10,000

138 Parohia Ortodoxă Română Răchita f.Strungari lucrări de termoizolare biserică 10,000

139 Parohia Ortodoxă Română Sebeșel restaurare iconostas biserică 12,500

140 Parohia Ortodoxă Română Scărișoara sistem de sonorizare biserică 7,500

141 Parohia Ortodoxă Română Lăzești reparații curente biserică 10,000

142 Parohia Ortodoxă Română Sebeș V realizare mobilier biserică 10,000

143 Parohia Ortodoxă Română Sebeș II dotări mobilier biserică 10,000

144 Parohia Ortodoxă Română Sebeș VI lucrări finisaje biserică 12,500

145 Parohia Ortodoxă Română Kogălniceanu Sebeș înlocuire centrală termică biserică 12,500

146 Parohia Greco Catolică Sebeș reparații curente biserică 5,000

147 Parohia Reformată Sebeș reparații curente casa de rugăciune 5,000

148 Parohia Ortodoxă Română Sohodol reparații pardoseli biserică 10,000

149 Parohia Ortodoxă Română Burzonești-Lazuri reparații capelă mortuară 5,000

150 Parohia Ortodoxă Română Peleș reparații curente biserică 12,500

151 Parohia Ortodoxă Română Peleș f.Valea Verde reparații curente biserică 10,000

152 Parohia Ortodoxă Română Șona reparații curente biserică 10,000

153 Parohia Ortodoxă Română Biia reparații curente biserică 10,000

154 Parohia Ortodoxă Română Lunca Târnavei reparații curente biserică 7,500

155 Parohia Greco Catolică Șona reparații interioare biserică 5,000

156 Parohia Greco Catolică Lunca Târnavei reparații exterioare biserică 7,500

157 Parohia Ortodoxă Română Cunța lucrări de reabilitare biserică 10,000

158 Parohia Ortodoxă Română Stremț reparații capelă mortuară 5,000

159 Parohia Ortodoxă Română Geoagiu de Sus reparații interioare biserică 10,000

160 Parohia Ortodoxă Română Stremț II dotare mobilier biserică 10,000

161 Parohia Ortodoxă Română Geomal construire capelă mortuară 7,500

162 Parohia Reformată Teiuș reparații curente casa de rugăciune 5,000

163 Parohia Reformată Căpud reparații curente biserică 5,000

164 Parohia Romano Catolică Teiuș reparații acoperiș biserică 10,000

165 Parohia Ortodoxă Română Ciugudul de Jos construire capelă mortuară 7,500

166 Parohia Reformată Unirea reparații termoizolație casa de rugăciuni 5,000

167 Parohia Ortodoxă Română Vadu Moților reparații tâmplărie biserică 7,500

168 Parohia Greco Catolică Lunca reparații acoperiș biserică 5,000

169 Parohia Ortodoxă Română Ponorel reparații curente biserică 10,000

170 Parohia Ortodoxă Română Ponorel f.Vidra Poieni reparații curente biserică 7,500

171 Parohia Ortodoxă Română Vidra Medie reparații curente biserică 12,500

172 Parohia Greco Catolică Ponorel reparații exterioare biserică 5,000

173 Parohia Ortodoxă Română Valea Vințului reparații exterioare biserică 12,500

174 Parohia Ortodoxă Română Mereteu construire capelă mortuară 7,500

175 Parohia Ortodoxă Română Vințu de Jos II sistem sonorizare biserică 7,500

176 Parohia Ortodoxă Română Vurpăr lucrări drenaj turlă biserică 7,500

177 Parohia Reformată Vințu de Jos reparații curente biserică 5,000

178 Parohia Romano Catolică Vințu de Jos reabilitare mănăstire franciscană 7,500

179 Parohia Ortodoxă Română Zlatna I automatizare clopote biserică 7,500

180 Parohia Ortodoxă Română Trîmpoiele dotări mobilier capelă mortuară 7,500

181 Parohia Ortodoxă Română Galați dotare masă altar biserică 7,500

182 Parohia Ortodoxă Română Izvorul Ampoiului sistem de sonorizare biserică 7,500

183 Parohia Ortodoxă Română Pătrângeni înlocuire mobilier bisericesc 10,000

184 Parohia Ortodoxă Română Valea Mică dotare mobilier biserică 7,500

185 Parohia Ortodoxă Română Vâltori achiziționare mochetă biserică 5,000

186 Parohia Romano Catolică Zlatna reparații curente biserică 7,500

Total: 2,000,000

