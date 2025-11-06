UPDATE | Tragedie în comuna Vidra: Un bărbat și-a pierdut viața după ce a fost prins sub un motocultor

Tragedie în comuna Vidra: Un bărbat și-a pierdut viața după ce a fost prins sub un motocultor

Pompierii din Câmpeni intervin pentru extragerea unei persoane prinse sub un utilaj agricol, fiind vorba, din primele informații, despre un motocultor, în comuna Vidra, satul Urdeș, astăzi, 6 noiembrie, în jurul orei 13:30.

Mai exact, un bărbat, de aproximativ 35 de ani, care se află în stop cardio-respirator, a fost prins sub un motocultor. Medicii au început manevrele de resuscitare și încearcă să îi salveze viața în aceste momente.

Secția de pompieri Câmpeni intervine pentru extragerea unei persoane surprinse sub un utilaj agricol în loc. Ponorel, com. Vidra.

La această misiune se intervine cu: 1 autospeciala de stingere cu apă si spumă, 1 echipaj de prim ajutor si 1 ambulanța SAJ, potrivit ISU Alba.

UPDATE ora 13:20:

Fortele de intervenție au ajuns la locul producerii evenimentului.

Persoana (barbat, aprox. 35 ani) a fost extrasa de sub utilaj.

Barbatul se afla în stop cardio-respirator, s-au inceput manevrele de resuscitare, a transmis ISU Alba.

Un elicopter SMURD a fost solicitat pentru a interveni.

UPDATE 14:30

Din nefericire persoana nu a răspuns manevrelor de resuscitare fiind declarat decesul acesteia de către echipajele medicale prezente la locul producerii evenimentului, a anunțat ISU Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI