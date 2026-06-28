Curier Județean

Bacalaureat 2026: Peste 2.100 de candidați din județul Alba încep luni probele scrise. Reguli și calendar

Ioana Oprean

Publicat

acum 30 de minute

în

De

Bacalaureat 2026: Peste 2.100 de candidați din județul Alba încep luni probele scrise. Reguli și calendar

Luni, 29 iunie 2026, începe sesiunea iunie-iulie a examenului de Bacalaureat. În județul Alba sunt așteptați 2.126 de candidați (1.914 din promoția curentă și 212 din promoțiile anterioare). Examenul se organizează în 6 centre din județ.

ziarul unirea ca sursa de stiri google

Calendarul examenului

  • 29 iunie 2026 (luni): Limba și literatura română

  • 30 iunie 2026 (marți): Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie)

  • 2 iulie 2026 (joi): Proba la alegere a profilului și specializării

  • 3 iulie 2026 (vineri): Limba și literatura maternă

  • Accesul în săli: Se face pe baza unui act de identitate valid, până la ora 8:30. Probele încep la ora 9:00 și durează 3 ore (cu posibilitatea de prelungire de maximum două ore pentru elevii cu dizabilități sau tulburări de neurodezvoltare).

Reguli în sala de examen și obiecte interzise

Toate sălile de examen sunt supravegheate audio-video.

Este interzis accesul cu:

  • Ghiozdane, rucsacuri, sacoșe sau poșete.

  • Telefoane mobile, tablete, stick-uri de memorie, calculatoare sau alte mijloace electronice.

  • Manuale, dicționare, notițe sau însemnări.

Candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul și să schimbe foi sau ciorne. Cei prinși că încalcă aceste reguli vor fi eliminați din examen și nu vor mai avea dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale Bacalaureatului.

Redactarea lucrării și condițiile de promovare

  • Materiale permise: Cerneală sau pastă de culoare albastră. Pentru scheme și desene se folosește doar creion negru. La Matematică și Geografie sunt permise instrumente de desen. Hârtia este asigurată exclusiv în sala de examen.

  • Condiții de promovare: Pentru a trece examenul, un absolvent trebuie să fi susținut probele de competențe, să obțină cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă și să aibă o medie generală de minimum 6 la probele scrise.

Rezultate și contestații

  • 7 iulie (până la ora 12:00): Afișarea primelor rezultate (în centre și online). Numele candidaților vor fi anonimizate, conform normelor GDPR.

  • 7 iulie (orele 12:00 – 18:00) – 9 iulie: Depunerea contestațiilor și vizualizarea lucrărilor.

  • 13 iulie: Afișarea rezultatelor finale.

Pentru sesizarea eventualelor nereguli pe durata probelor scrise, Ministerul Educației și ISJ Alba pun la dispoziție numerele TELVERDE: 0800801100 și 0800816258.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE

Ultimele știri publicate în ZiarulUnirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

INCENDIU în Ocna Mureș: Anexă gospodărească cuprinsă de flăcări pe strada Abatorului

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

28 iunie 2026

De

Incendiu în Ocna Mureș: Anexă gospodărească cuprinsă de flăcări pe strada Abatorului Secția de Pompieri Aiud intervine, în aceste momente, pentru stingerea unui incendiu izbucnit în municipiul Ocna Mureș, pe strada Abatorului, a transmis ISU Alba duminică, 28 iunie 2026, la ora 15.09. Potrivit informațiilor preliminare, incendiul se manifestă la o anexă gospodărească. Pentru gestionarea […]

Citește mai mult

Curier Județean

„Ai grijă în ce ape te scalzi!”: Avertisment ISU Alba pentru cei care caută „orbește” răcoarea apei pe vremea toridă

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

28 iunie 2026

De

„Ai grijă în ce ape te scalzi!”: Avertisment ISU Alba pentru cei care caută „orbește” răcoarea apei pe vremea toridă Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) „Unirea” al Județului Alba a transmis, duminică, 28 iunie 2026, un avertisment pentru cei carecaută „orbește” răcoarea apei pe vremea toridă.  „Ai grijă în ce ape te scalzi! Zilele […]

Citește mai mult

Curier Județean

28 iunie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba vor acționa cu sistemul radar e-SIGUR: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere în timpul deplasărilor!

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

28 iunie 2026

De

Polițiștii rutieri din Alba vor acționa cu sistemul radar e-SIGUR: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere în timpul deplasărilor! Polițiștii rutieri acționează astăzi, duminică, 28 iunie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul […]

Citește mai mult