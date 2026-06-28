Bacalaureat 2026: Peste 2.100 de candidați din județul Alba încep luni probele scrise. Reguli și calendar

„Ai grijă în ce ape te scalzi!”: Avertisment ISU Alba pentru cei care caută „orbește” răcoarea apei pe vremea toridă Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) „Unirea” al Județului Alba a transmis, duminică, 28 iunie 2026, un avertisment pentru cei carecaută „orbește” răcoarea apei pe vremea toridă. „Ai grijă în ce ape te scalzi! Zilele […]