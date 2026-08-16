FOTO | Accident rutier grav în județul vecin: Doi tineri, transportați de urgență la spital după ce un autoturism s-a răsturnat pe plafon

Accident rutier grav în județul vecin: Doi tineri, transportați de urgență la spital după ce un autoturism s-a răsturnat pe plafon

Un accident rutier grav a avut loc sâmbătă noaptea pe raza localității Mociu, din județul Cluj. Doi tineri au fost transportați de urgență la spital în urma evenimentului rutier.

Potrivit ISU Cluj, pompierii din cadrul Gărzii de Intervenție Mociu și a Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit pe parcursul nopții trecute la un grav accident rutier petrecut pe raza localității Mociu.

La fața locului au ajuns o autospecială cu modul de descarcerare și două echipaje SMURD, dintre care unul tip terapie intensivă mobilă.

Echipajele operative au găsit un autoturism răsturnat pe plafon, fără persoane încarcerate în acestea. A fost acordat primul ajutor calificat și asistență medicală de urgență unui tânăr de aproximativ 20 de ani, ce era în stare de inconștiență și prezenta multiple traumatisme, precum și unui al doilea tânăr, ce era în stare de conștiență și era cooperant.

Ambele persoane au fost transportate la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

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