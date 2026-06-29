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Bacalaureat 2026: Astăzi, proba scrisă la Limba și literatura română, pe COD ROȘU de CANICULĂ. CALENDAR complet

Ioana Oprean

Publicat

acum 43 de minute

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Bacalaureat 2026: Astăzi, proba scrisă la Limba și literatura română. pe COD ROȘU de CANICULĂ. CALENDAR complet

Astăzi, luni, 29 iunie 2026, pe Cod Roșu de caniculă, începe oficial etapa probelor scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat, sesiunea iunie–iulie, conform calendarului aprobat de Ministerul Educației.

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Examenul se desfășoară simultan în centrele de examen organizate la nivel național, cu subiecte unice elaborate centralizat și transmise în dimineața fiecărei probe.

Prima probă scrisă este cea la Limba și literatura română (proba E.a), obligatorie pentru toți absolvenții de liceu, indiferent de profil sau specializare. Examenul începe la ora 09:00, iar candidații au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor, timpul fiind calculat din momentul distribuirii acestora în sălile de examen. Accesul elevilor este permis pe baza actului de identitate, până la ora de începere, conform procedurilor standard stabilite de minister.

Probele scrise se desfășoară într-o succesiune stabilită la nivel național: după Limba română, urmează pe 30 iunie proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie, în funcție de filieră), pe 2 iulie proba la alegere a profilului și specializării, iar pe 3 iulie proba la Limba și literatura maternă, acolo unde este cazul. Întregul proces este organizat unitar, în aceleași condiții de supraveghere și evaluare la nivelul tuturor centrelor de examen.

După încheierea probelor scrise, lucrările sunt evaluate în sistem centralizat și digitalizat, iar primele rezultate sunt afișate, conform calendarului oficial, în jurul datei de 7 iulie 2026.

Elevii pot depune contestații, care sunt soluționate în zilele imediat următoare, rezultatele finale fiind publicate la mijlocul lunii iulie.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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