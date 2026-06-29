Bacalaureat 2026: Astăzi, proba scrisă la Limba și literatura română, pe COD ROȘU de CANICULĂ. CALENDAR complet
Bacalaureat 2026: Astăzi, proba scrisă la Limba și literatura română. pe COD ROȘU de CANICULĂ. CALENDAR complet
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Problema urșilor din țara noastră, pe masa Comisiei Europene. România cere scoaterea lor de pe lista speciilor protejate Problema urșilor din țara noastră ajunge pe masa Comisiei Europene. Autorităţile de la Bucureşti cer schimbarea legislaţiei şi scoaterea ursului brun de pe lista speciilor strict protejate, în contextul în care, doar în ultimii ani, zeci de […]
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Bacalaureat 2026: Astăzi, proba scrisă la Limba și literatura română, pe COD ROȘU de CANICULĂ. CALENDAR complet
Bacalaureat 2026: Astăzi, proba scrisă la Limba și literatura română. pe COD ROȘU de CANICULĂ. CALENDAR complet Astăzi, luni, 29...
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