Bacalaureat 2020: Elevii de 10 ai județului Alba. Mălina, eleva eminentă de la Colegiul Național Militar Mihai Viteazul din Alba Iulia

Mălina Avrămuț, absolventa a Colegiului Național Militar Mihai Viteazul din Alba Iulia, a obținut media 10 la examenul de bacalaureat, reușind să ia nota maximă la toate cele trei probe ale examenului: limba și literatura română, matematică și fizică.

„Sunt foarte fericită și mă simt împlinită că, în sfârșit, se vede munca de atâția ani de zile. Sunt nespus de recunoscătoare tuturor cadrelor didactice și militare care m-au pregaătit timp de patru ani de zile și ă bucur foarte mult căa am reușit să îmbin atât sportul cât și învățătura, spre un asemenea rezultat. Sunt mândră că am absolvit Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, instituție care mi-a oferit o așa pregătire pentru rezultatul acesta deosebit”, a spus emoționată Mălina.

Atât profesoara care i-a fost diriginte în cei patru ani de liceu, Carmen Roman, cât și colegii o descriu pe Mălina ca fiind o tânără optimistă, implicată în toate activitățile colectivului și ale clasei. În toți anii de liceu, Mălina a fost o elevă conștiincioasă și dedicată studiului dar și sportului.A reușit să îmbine perfect studiul cu sportul, obținând medii mari și premii la final de an școlar, urcând și pe podiumurile de premiere la diferite competiții sportive.

„Subiectele mi s-au parut destul de accesibile, nici mai grele,nici mai usoare ca anii trecuti.. Mi-a fost suficienta pregatirea din partea colegiului si cea individuala, nu am avut nevoie de meditatii pentru ca, pana la urma, asta e motivul pentru care am optat pentru acest liceu : am stiut ca imi va fi asigurata pregatirea necesara.

In viitor voi continua cariera pe care am ales-o in domeniul armatei,imi doresc sa urmez cursurile Academiei Tehnice Militare din București”, a spus Mălina pentru ziarulunirea.ro