Avertizare hidrologică: COD GALBEN de INUNDAȚII în județul Alba. Zonele vizate

Secție de dans sportiv la CSM Unirea Alba Iulia: Proiectul, pe masa consilierilor locali

Pe masa consilierilor locali, în cadrul ședinței din data de 19 decembrie, se află și un proiect de hotărâre privind înființarea unei noi secții la Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia, mai exact secția de dans sportiv.

Conform proiectului de hotărâre se doreşte înfiinţarea unei secţii noi pe ramură sportivă, respectiv dans sportiv, precum şi completarea corespunzătoare a Regulamentului de Organizare si Funcţionare al clubului conform noi structuri organizatorice;

Înfiinţarea unor noi secţii sportive presupune cheltuieli ocazionate de înregistrarea acestor secţii sportive la Registrul Sportiv din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului, cheltuieli cu achiziţionarea de echipament sportiv, cheltuieli cu remuneraţia antrenorilor, taxe afiliere la federaţia naţională de profil, taxe de înscriere şi participare la competiţii nationale si internationale.

Având in vedere ca potrivit prevederilor legii 69/2000 privind educaţia fizica si sportul, cu modificările si completările ulterioare, adaugarea la obiectul de activitate a unor secţii sportive noi necesita modificarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare al Club Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia printr-o hotărâre, precum si înregistrarea acestora in Registrul Sportiv prin inscrierea acestor noi secţii in Certificatul de Identitate Sportiva va solicitam aprobarea la nivelul Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia înfiinţării unei secţii noi pe ramură sportivă, respectiv DANS SPORTIV, precum şi completarea corespunzătoare a Regulamentului de Organizare si Funcţionare al clubului conform noi structuri organizatorice, iar bugetarea fiecărei secţii se va face numai cu aprobarea ordonatorului principal de credite.