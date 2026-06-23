23-24 iunie 2026 | Vreme foarte caldă și furtuni în Alba și alte zone din țară: Anunțul de ultimă oră al meteorologilor

Vreme foarte caldă și furtuni în Alba și alte zone din țară: Anunțul de ultimă oră al meteorologilor

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat, marți, 23 iunie 2026 informarea meteo de vreme călduroasă și disconfort termic. Sunt in vigoare și avertizări meteo Cod Galben de instabilitate atmosferică, o parte dintre acestea vizând și județul Alba.

Conform informării meteo, în intervalul 23 iunie 2026, ora 10.00 – 24 iunie 2026, ora 21.00, vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi ridicat mai ales în zona de câmpie din vestul, nord-vestul, sudul și sud-estul țării. Maximele termice vor fi cuprinse între 24 și 34 de grade, cu cele mai mici valori în depresiuni și în zonele cu instabilitate atmosferică accentuată, iar cele mai mari în nord-vestul și sudul țării.

În perioada următoare vremea se va menține călduroasă în majoritatea regiunilor și disconfortul termic va fi ridicat.

Zonele de munte din județul Alba sunt marți, 23 iunie 2026, între orele 10..00 și 21.00, sub incidența unei atenționări meteo Cod Galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ.

Marți (23 iunie) în Banat, Oltenia, vestul și nordul Munteniei și în zona montană vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1…4 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi local de 15…25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 40…50 l/mp.

Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse și în restul țării.

Un Cod Galben care viza și zonele montane din județul Alba va fi în vigoare și miercuri, 24 iunie 2026, între orele 12.00 și 21.00.

Miercuri (24 iunie), local în zona de munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1…4 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi local de 15…25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 40…50 l/mp.

Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse îndeosebi în sud-estul țării.

Sursa: ANM

Foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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