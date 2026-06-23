Doi elevi ai Centrului Județean de Excelență Alba, premiați la Sesiunea de Referate și Comunicări Științifice, faza județeană

Elevii Centrului Județean de Excelență Alba, Ana Andreea Filimon (clasa a X-a) și Andrei Nicolae Medrea (clasa a XI-a), au obținut rezultate deosebite la faza județeană a Sesiunii de Referate și Comunicări Științifice ale elevilor din învățământul liceal, disciplina istorie, competiție școlară înscrisă în calendarul competițional al Ministerului Educației și Cercetării.

Sesiunea de Referate și Comunicări Științifice este un concurs școlar care își propune dezvoltarea capacității de sinteză, comunicare și dialog a elevilor, deprinderea unor metode de lucru specifice cercetării științifice și de diseminare a rezultatelor unei cercetări științifice.

În urma desfășurării acestei competiții, elevii Ana Andreea Filimon (de la Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș) și Andrei Nicolae Medrea (de la Liceul German Sebeș), coordonați de domnul profesor doctor Mihai-Octavian Groza, titularul grupei de „Cultură și Civilizație Românească” din cadrul Centrului Județean de Excelență Alba, au obținut, fiecare, câte o mențiune.

Eleva Ana Andreea Filimon, înscrisă la secțiunea „Istorie Universală”, a prezentat o cercetare despre opera artistului plastic Caravaggio și despre revoluția produsă de aceasta în domeniul cultural-artistic, iar elevul Andrei Nicolae Medrea, înscris la secțiunea „Istoria Românilor”, a prezentat o cercetare dedicată Academiei Republicii Populare Române și noilor demersuri istoriografice de după anul 1948.

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