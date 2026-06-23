Nicușor Dan cheamă partidele la consultări la Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier, după căderea Guvernului Veștea: PSD, primul chemat

Președintele Nicușor Dan a chemat marți, 23 iunie 2026, la consultări partidele și formațiunile politice parlamentare, în vederea desemnării unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru, după ce Guvernul propus de Adrian Veștea nu a reușit să obțină votul de încredere al Parlamentului.

Administrația Prezidențială a anunțat oficial că șeful statului va invita la Palatul Cotroceni președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice reprezentate în Parlament, în temeiul art. 103 alin. (1) din Constituție.

Potrivit acestui articol, președintele desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament.

PSD, primul partid chemat la consultări

Consultările vor începe la ora 13.00, cu Partidul Social Democrat, formațiunea cu cea mai mare pondere parlamentară. PSD va fi urmat, la ora 13.30, de Alianța pentru Unirea Românilor, iar de la ora 14.00 la Cotroceni sunt așteptați reprezentanții Partidului Național Liberal.

Programul consultărilor continuă la ora 14.30 cu Uniunea Salvați România, la ora 15.00 cu Uniunea Democrată Maghiară din România și la ora 15.30 cu Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale.

În a doua parte a zilei, președintele Nicușor Dan va discuta și cu reprezentanții celorlalte formațiuni și grupuri parlamentare. La ora 16.00 sunt programați reprezentanții Partidului S.O.S. România, la ora 16.30 cei ai Partidului Oamenilor Tineri, iar la ora 17.00 Grupul parlamentar Uniți pentru România.

Ultimele runde de consultări sunt programate la ora 17.30, cu Grupul parlamentar PACE – Întâi România, și la ora 18.00, cu parlamentarii neafiliați.

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