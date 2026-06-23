Actualitate

Nicușor Dan cheamă partidele la consultări la Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier, după căderea Guvernului Veștea: PSD, primul chemat

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Nicușor Dan cheamă partidele la consultări la Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier, după căderea Guvernului Veștea: PSD, primul chemat

Președintele Nicușor Dan a chemat marți, 23 iunie 2026, la consultări partidele și formațiunile politice parlamentare, în vederea desemnării unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru, după ce Guvernul propus de Adrian Veștea nu a reușit să obțină votul de încredere al Parlamentului.

ziarul unirea ca sursa de stiri google

Administrația Prezidențială a anunțat oficial că șeful statului va invita la Palatul Cotroceni președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice reprezentate în Parlament, în temeiul art. 103 alin. (1) din Constituție.

Potrivit acestui articol, președintele desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament.

PSD, primul partid chemat la consultări

Consultările vor începe la ora 13.00, cu Partidul Social Democrat, formațiunea cu cea mai mare pondere parlamentară. PSD va fi urmat, la ora 13.30, de Alianța pentru Unirea Românilor, iar de la ora 14.00 la Cotroceni sunt așteptați reprezentanții Partidului Național Liberal.

Programul consultărilor continuă la ora 14.30 cu Uniunea Salvați România, la ora 15.00 cu Uniunea Democrată Maghiară din România și la ora 15.30 cu Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale.

În a doua parte a zilei, președintele Nicușor Dan va discuta și cu reprezentanții celorlalte formațiuni și grupuri parlamentare. La ora 16.00 sunt programați reprezentanții Partidului S.O.S. România, la ora 16.30 cei ai Partidului Oamenilor Tineri, iar la ora 17.00 Grupul parlamentar Uniți pentru România.

Ultimele runde de consultări sunt programate la ora 17.30, cu Grupul parlamentar PACE – Întâi România, și la ora 18.00, cu parlamentarii neafiliați.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

23-24 iunie 2026 | Risc de inundații în Alba și în alte județe din vestul, centrul și sudul țării: Ce au anunțat hidrologii

Ioana Oprean

Publicat

acum 33 de minute

în

23 iunie 2026

De

Risc de inundații în Alba și în alte județe din vestul, centrul și sudul țării: Ce au anunțat hidrologii Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o Atenționare Hidrologică de Cod galben, valabilă în intervalul 23 iunie, ora 12:00 – 24 iunie, ora 09:00. Atenționarea vizează fenomene precum scurgeri importante pe versanți, […]

Citește mai mult

Actualitate

Materie nouă opțională pentru elevii de liceu. Programa a fost publicată în Monitorul Oficial

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

23 iunie 2026

De

Materie nouă opțională pentru elevii de liceu. Programa a fost publicată în Monitorul Oficial Ministerul Educației și Cercetării a anunțat, marți, că programa pentru opționalul „Ora de GIS” a fost aprobată și publicată în Monitorul Oficial. Disciplina se află la intersecţia dintre Geografie şi Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, însă deschide învăţarea şi către mediu, […]

Citește mai mult

Actualitate

23-24 iunie 2026 | Vreme foarte caldă și furtuni în Alba și alte zone din țară: Anunțul de ultimă oră al meteorologilor

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

23 iunie 2026

De

Vreme foarte caldă și furtuni în Alba și alte zone din țară: Anunțul de ultimă oră al meteorologilor Administrația Națională de Meteorologie a actualizat, marți, 23 iunie 2026 informarea meteo de vreme călduroasă și disconfort termic. Sunt in vigoare și avertizări meteo Cod Galben de instabilitate atmosferică, o parte dintre acestea vizând și județul Alba.  […]

Citește mai mult