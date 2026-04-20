Avertismentul transmis de economistul Radu Georgescu: ,,Economia nu mai are răbdare. Vine o perioadă complicată”

Economistul Radu Georgescu: ,,Economia nu mai are răbdare. Vine o perioadă complicată”

Economistul Radu Georgescu avertizează, într-o analiză publicată luni, 20 aprilie 2026, că economia globală se îndreaptă spre o perioadă dificilă, pe fondul datoriilor uriașe acumulate în ultimii ani și al dezechilibrelor financiare.

El vorbește despre mai multe semnale de alarmă din economie: prețul petrolului, despre care spune că a scăzut față de nivelul de acum 20 de ani, în ciuda inflației, datoria foarte mare a Statelor Unite, dar și nivelul actual al indicatorului PE de la Bursa de Valori București.

Textul integral scris de Radu Georgescu este următorul:

Eu zâmbesc când văd știrile economice de la TV. Dar, în același timp, sunt îngrijorat. Îmi dau seama că economia nu mai are răbdare. Și, în curând, economia va regla toate anomaliile economice de pe planeta Pământ. Zâmbesc când văd știrile despre prețul petrolului.

La TV se spune că, dacă va crește prețul petrolului, economia va intra în recesiune. Probabil ai văzut și tu aceste știri. Dar stai un pic. Să gândim. Nu este complicat. Intră pe Google și caută evoluția prețului petrolului. Vei vedea că, acum 20 de ani, prețul petrolului era mai mare decât este acum (poza 1). Woow!!! Vei înțelege că, de fapt, prețul petrolului este singurul preț de pe planeta Pământ care a scăzut în ultimii 20 de ani.

Cum este posibil ca prețul petrolul să scadă în ultimii 20 de ani? Când inflația cumulată a fost de peste 200%? Asta se întâmplă pentru că este supraproducție de petrol pe planeta Pământ. Ca fapt divers, în 2008 prețul benzinei în România era în jur de 4 lei. De fapt, cea mai mare problemă economică pe planeta Pământ este în poza 2. Se numește Datorie, care, în curând, va face implozie. Deoarece datoriile au ajuns la sume enorme. În ultimii 20 de ani, Guvernele au printat bani fără număr. În 2026, datoria US a depășit 39 trilioane $! (poza 2) Nu este o greșeală de scriere. Datoria actuală este de 4 ori mai mare decât criza din 2008!!! În 2026, US plătește anual dobânzi la credite în valoare de peste 1,2 trilioane $! Nu este o greșeală de scriere.

Asta înseamnă 30% din total venituri bugetare US!!! Nicio familie, companie sau țară nu poate să funcționeze plătind dobânzi în valoare de 30% din venituri. Este doar o perioadă de timp

până dai faliment. Este luni. O zi bună să învățăm lucruri noi. Hai să învățăm. În poza 3 vezi indicele BET al unui Broker de pe bursa din București. Astăzi, 20 aprilie 2026, indicatorul PE pentru indicele BET de la bursa din București este 13,8.Radu, vorbește românește 🙂

Pe românește, dacă investești pe bursa de la București, îți trebuie 13 ani pentru a-ți recupera banii. Indicatorul PE este cel mai important indicator atunci când investești la bursă. Statistic, de când există bursa de la București, PE mediu este 7,5. Bonus. Din cauza crizei economice din România, Carrefour România a fost vândut la un indicator PE de 4,8 (multiplicator de EBITDA).

Asta arată că, în următorii ani, este foarte posibil să vedem o scădere de peste 50% a bursei de la București. Acum partea haioasă.

În ultimii 2 ani, s-a triplat numărul de persoane care investec pe bursa din București.

Eram să spun că investesc la păcănele. Acesta este motivul pentru care bursa din România crește irațional din punct de vedere economic. Probabil 90% dintre aceștia nu s-au uitat la indicatorul PE de pe bursa din București. Și nu au habar ce reprezintă. Concluzii. Vine o perioadă complicată din punct de vedere economic. Partea bună este că toți vom învăța live economie.

