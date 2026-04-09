Avertisment DNSC: GRU exploatează routere vulnerabile pentru a fura informații sensibile

Actori cibernetici afiliați serviciului militar de informații al Rusiei exploatează, la nivel global, routere vulnerabile pentru a intercepta și fura informații sensibile din domeniile militar, guvernamental și al infrastructurii critice, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), după o alertă lansată de FBI, NSA și mai mulți parteneri internaționali, inclusiv România.

Potrivit DNSC, actori cibernetici aparținând de Direcția Principală de Informații a Rusiei (GRU) exploatează routere vulnerabile la nivel global pentru a intercepta și fura informații militare, guvernamentale și care țin de infrastructură critică. Departamentul de Justiție al Statelor Unite și Biroul Federal de Investigații (FBI) au perturbat recent o rețea de routere small-office home-office (SOHO) compromise, folosite pentru a facilita operațiuni de DNS hijacking.

FBI lansează acest anunț pentru a avertiza publicul și a încuraja echipele de securitate cibernetică și deținătorii de astfel de dispozitive să remedieze și să reducă suprafața de atac. Anunțul a fost făcut alături de Agenția de Securitate Națională a Statelor Unite (NSA) și parteneri internaționali din Canada, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Slovacia și Ucraina.

