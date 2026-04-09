Actualitate

Avertisment DNSC: GRU exploatează routere vulnerabile pentru a fura informații sensibile

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

De

Actori cibernetici afiliați serviciului militar de informații al Rusiei exploatează, la nivel global, routere vulnerabile pentru a intercepta și fura informații sensibile din domeniile militar, guvernamental și al infrastructurii critice, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), după o alertă lansată de FBI, NSA și mai mulți parteneri internaționali, inclusiv România.

Potrivit DNSC, actori cibernetici aparținând de Direcția Principală de Informații a Rusiei (GRU) exploatează routere vulnerabile la nivel global pentru a intercepta și fura informații militare, guvernamentale și care țin de infrastructură critică. Departamentul de Justiție al Statelor Unite și Biroul Federal de Investigații (FBI) au perturbat recent o rețea de routere small-office home-office (SOHO) compromise, folosite pentru a facilita operațiuni de DNS hijacking.

FBI lansează acest anunț pentru a avertiza publicul și a încuraja echipele de securitate cibernetică și deținătorii de astfel de dispozitive să remedieze și să reducă suprafața de atac. Anunțul a fost făcut alături de Agenția de Securitate Națională a Statelor Unite (NSA) și parteneri internaționali din Canada, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Slovacia și Ucraina.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

