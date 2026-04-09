Avertisment DNSC: GRU exploatează routere vulnerabile pentru a fura informații sensibile
Actori cibernetici afiliați serviciului militar de informații al Rusiei exploatează, la nivel global, routere vulnerabile pentru a intercepta și fura informații sensibile din domeniile militar, guvernamental și al infrastructurii critice, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), după o alertă lansată de FBI, NSA și mai mulți parteneri internaționali, inclusiv România.
Potrivit DNSC, actori cibernetici aparținând de Direcția Principală de Informații a Rusiei (GRU) exploatează routere vulnerabile la nivel global pentru a intercepta și fura informații militare, guvernamentale și care țin de infrastructură critică. exploiting vulnerable routers worldwide to intercept and steal sensitive military, government, and critical infrastructure information. Departamentul de Justiție al Statelor Unite și Biroul Federal de Investigații (FBI) au perturbat recent o rețea de routere small-office home-office (SOHO) compromise, folosite pentru a facilita operațiuni de DNS hijacking.
FBI lansează acest anunț pentru a avertiza publicul și a încuraja echipele de securitate cibernetică și deținătorii de astfel de dispozitive să remedieze și să reducă suprafața de atac. Anunțul a fost făcut alături de Agenția de Securitate Națională a Statelor Unite (NSA) și parteneri internaționali din Canada, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Slovacia și Ucraina.
Știri recente din categoria Actualitate
Nicușor Dan a numit noii șefi ai marilor Parchete: A acceptat 7 din 8 propuneri
Nicușor Dan a numit noii șefi ai marilor Parchete: A acceptat 7 din 8 propuneri Nicușor Dan a transmis, în cadrul unei conferințe de presă, începută la ora 19.00, la Palatul Cotroceni că a semnat decretele pentru numirea a 7 din 8 propuneri pentru noii șefi ai marilor Parchete. Preşedintele României a semnat următoarele decrete […]
Schimbare de situație în cazul Realitatea Plus: Televiziunea își poate CONTINUA emisia
Schimbare de situație în cazul Realitatea Plus: Televiziunea își poate CONTINUA emisia Curtea de Apel București a hotărât suspendarea aplicării deciziei CNA privind retragerea licenței postului Realitatea Plus. Deși hotărârea nu este definitivă, aceasta este executorie, astfel că televiziunea își poate continua emisia până la pronunțarea unei decizii finale. Decizia instanței este deja vizibilă în […]
9-13 aprilie 2026 | CNAIR impune restricții de circulație în minivacanța de Paște 2026. Drumurile vizate
9-13 aprilie 2026 | CNAIR impune restricții de circulație în minivacanța de Paște 2026. Drumurile vizate CNAIR a anunțat impunerea mai multor restricții de circulație pentru vehiculele de mare tonaj în perioada minivacanței de Paște 2026. Măsura vizează camioanele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone și va fi aplicată pe mai […]
Nicușor Dan a numit noii șefi ai marilor Parchete: A acceptat 7 din 8 propuneri
Nicușor Dan a numit noii șefi ai marilor Parchete: A acceptat 7 din 8 propuneri Nicușor Dan a transmis, în...
VIDEO | Percheziții domiciliare în comuna Jidvei: Două arme de foc, descoperite și ridicate de polițiști
Percheziții domiciliare în comuna Jidvei: Două arme de foc, descoperite și ridicate de polițiști Polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală...
VIDEO | ,,Păștenii” de la Vinerea, obicei vechi păstrat cu sfințenie de 78 de ani. În Joia Mare, localnicii de 60 de ani, îmbrăcați în costume populare, duc vinul și pâinea la Biserică
,,Păștenii” de la Vinerea, obicei vechi păstrat cu sfințenie de 78 de ani. În Joia Mare, localnicii de 60 de...
FOTO | Miruna-Maria Șerban, elevă a Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Alba Iulia, calificată la etapa națională a Concursului Național Interdisciplinar „Ionel Teodoreanu” 2026
Miruna-Maria Șerban, elevă a Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Alba Iulia, calificată la etapa națională a Concursului Național Interdisciplinar „Ionel Teodoreanu”...
ANUNŢ privind Organizarea de Licitație publică deschisă cu strigare pentru închirierea de spații temporar disponibile UTC-N
ANUNŢ privind Organizarea de Licitație publică deschisă cu strigare pentru închirierea de spații temporar disponibile UTC-N 1. Instituția organizatoare: Universitatea...
FOTO | Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi modernizate de primărie printr-un parteneriat cu Asociația “Prietenii lui Azor”
Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi...
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament Un proiect de...
Joia Mare din Săptămâna Patimilor: Cina cea de Taină, Spălarea picioarelor, Rugăciunea mai presus de fire şi trădarea Domnului
Joia Mare din Săptămâna Patimilor: Cina cea de Taină, Spălarea picioarelor, Rugăciunea mai presus de fire şi trădarea Domnului Credincioşii...
Miercurea Mare, ziua în care Iuda l-a vândut pe Iisus. Este ultima zi din Săptămâna Patimilor când se mai pot face treburi pe câmp sau se mai spală și calcă
Miercurea Mare, ziua în care Iuda l-a vândut pe Iisus. Este ultima zi din Săptămâna Patimilor când se mai pot...