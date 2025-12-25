Avertisment DNSC de sărbători: În această perioadă atacatorii profită de neatenția utilizatorilor

Directoratul Național de Securitate Cibernetică a emis un avertisment despre tentativele de furt din perioada sărbătorilor de iarnă.

DNSC recomandă ca persoanele să evite mesajele de tip ,,urgent” și alte modalități prin care atacatorii încearcă să fure datele.

,,În această perioadă, ofertele tentante, mesajele „urgente” și comunicările festive sunt adesea folosite de atacatori pentru a profita de neatenția utilizatorilor.

Rămâi vigilent atunci când faci cumpărături online, primești notificări neașteptate sau accesezi link-uri trimise prin e-mail ori mesaje private.

Recomandări esențiale de securitate:

– Verifică autenticitatea ofertelor și a site-urilor înainte de a face o achiziție.

– Evită link-urile primite prin e-mail, SMS sau social media dacă nu cunoști sursa.

– Folosește metode de plată sigure și evită transferurile către conturi personale.

– Activează autentificarea multi-factor (MFA) pentru a proteja accesul la conturile tale.

– Actualizează dispozitivele și aplicațiile, pentru a reduce riscul exploatării unor vulnerabilități.

– Nu partaja date personale sau financiare, decât dacă ești sigur că interacționezi cu un canal legitim.

Bucură-te de perioada sărbătorilor în siguranță, adoptând o abordare responsabilă și informată în mediul digital”, se arată într-un mesaj publicat de DNSC.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI