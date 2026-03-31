Avertisment DNSC: Atacurile de phishing au devenit din ce în ce mai sofisticate. Recomandările autorităților
Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că atacurile de phishing nu mai sunt atât de ușor de recunoscut precum în trecut, infractorii cibernetici folosind mesaje, apeluri sau SMS-uri care imită tot mai convingător instituții cunoscute pentru a fura date personale și bancare.
Directoratul Național de Securitate Cibernetică a publicat următorul avertisment:
,,Mit: „Phishingul e ușor de recunoscut.”
Realitate: Atacurile de phishing au devenit din ce în ce mai sofisticate. Multe e-mailuri, SMS-uri sau apeluri pot părea perfect legitime, imitând instituții cunoscute.
Cum funcționează?
Este trimis un mesaj aparent autentic, cu un ton alarmist și o cerere urgentă (ex: confirmarea unui cont sau a unei plăți).
Mesajul conține un link către un site care copiază fidel pagina oficială a unei instituții.
După introducerea datelor personale (parole, coduri de autentificare, date bancare), acestea ajung direct în mâinile atacatorilor.
Cum se poate preveni compromiterea datelor?
Nu se accesează linkuri sau atașamente din mesaje nesolicitate.
Se verifică cu atenție adresa expeditorului și eventualele semne de fraudă (erori de scriere, ton exagerat de urgent).
Se accesează direct site-ul oficial, tastând manual adresa în browser.
Se activează autentificarea multifactor.
Contactează instituția printr-un canal oficial, nu prin linkul din mesaj.
Phishingul nu mai este mereu ușor de detectat. Atenția la detalii și verificarea surselor sunt esențiale pentru a preveni compromiterea datelor.
