Actualitate

Avertisment DNSC: Ai primit un mesaj urgent de la cineva cunoscut? Te-ai grăbit să ajuți? Exact pe asta mizează atacatorii. Recomandări

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Avertisment DNSC: Ai primit un mesaj urgent de la cineva cunoscut? Te-ai grăbit să ajuți? Exact pe asta mizează atacatorii. Recomandări

DNSC avertizează asupra tentativelor de fraudă online în care atacatorii folosesc mesaje urgente, aparent venite de la persoane cunoscute, pentru a determina victimele să trimită bani sau să ofere date sensibile fără verificări suplimentare.

,,Ai primit un mesaj urgent de la cineva cunoscut? Te-ai grăbit să ajuți?

Exact pe asta mizează atacatorii. Creează scenarii credibile, folosesc identități cunoscute și introduc presiunea timpului pentru a te face să reacționezi fără verificare.

Utilizatorii pot fi vizați de tentative de fraudă în care li se solicită bani sub pretexte aparent legitime, iar riscurile din online, de la furt de identitate până la atacuri informatice complexe, sunt în continuă evoluție.

Cum te protejezi:

– Verifică solicitările neobișnuite printr-un canal alternativ de comunicare

– Evită transferurile de bani realizate în condiții de urgență sau presiune

– Analizează cu atenție mesajele care se abat de la tiparul obișnuit de comunicare

– Activează autentificarea în doi pași pentru un nivel suplimentar de securitate”, se arată în mesajul DNSC.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Președintele României: Niciunul dintre partidele pro-europene nu spune că vrea să facă un guvern cu forțe anti-occidentale, AUR

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

29 aprilie 2026

De

Președintele României: Niciunul dintre partidele pro-europene nu spune că vrea să facă un guvern cu forțe anti-occidentale, AUR Varianta formării unui guvern PSD-AUR este „extrem de improbabilă”, a declarat, marți, președintele Nicușor Dan, în cadrul unei conferințe de presă susținute după participarea la Summitul Inițiativei celor Trei Mări. El a amintit, în acest context, de […]

Citește mai mult

Actualitate

Primele norme pentru protejarea pisicilor și câinilor împotriva abuzurilor, aprobate de Parlamentul European: Reguli noi pentru proprietari

Bogdan Ilea

Publicat

acum 11 ore

în

28 aprilie 2026

De

Primele norme pentru protejarea pisicilor și câinilor împotriva abuzurilor, aprobate de Parlamentul European: Reguli noi pentru proprietari Proiectul de lege adoptat marți urmărește să oprească practicile abuzive, să reducă actele de cruzime și să protejeze sănătatea pisicilor și a câinilor, potrivit unui comunicat transmis de Parlamentul European. Cu 558 de voturi pentru, 35 împotrivă și […]

Citește mai mult

Actualitate

Cum va fi VREMEA în România în mai 2026: Ploi și temperaturi oscilante în ultima lună de primăvară. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni

Ioana Oprean

Publicat

acum 12 ore

în

28 aprilie 2026

De

Cum va fi VREMEA în România în mai 2026: Ploi și temperaturi oscilante în ultima lună de primăvară. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni Meteorologii ANM au anunțat cum va fi vremea în România până la finalul primăverii. În unele regiuni va ploua, iar temperaturile vor oscila de la o săptămână la […]

Citește mai mult