Avertisment DNSC: Ai primit un mesaj urgent de la cineva cunoscut? Te-ai grăbit să ajuți? Exact pe asta mizează atacatorii. Recomandări

DNSC avertizează asupra tentativelor de fraudă online în care atacatorii folosesc mesaje urgente, aparent venite de la persoane cunoscute, pentru a determina victimele să trimită bani sau să ofere date sensibile fără verificări suplimentare.

,,Ai primit un mesaj urgent de la cineva cunoscut? Te-ai grăbit să ajuți?

Exact pe asta mizează atacatorii. Creează scenarii credibile, folosesc identități cunoscute și introduc presiunea timpului pentru a te face să reacționezi fără verificare.

Utilizatorii pot fi vizați de tentative de fraudă în care li se solicită bani sub pretexte aparent legitime, iar riscurile din online, de la furt de identitate până la atacuri informatice complexe, sunt în continuă evoluție.

Cum te protejezi:

– Verifică solicitările neobișnuite printr-un canal alternativ de comunicare

– Evită transferurile de bani realizate în condiții de urgență sau presiune

– Analizează cu atenție mesajele care se abat de la tiparul obișnuit de comunicare

– Activează autentificarea în doi pași pentru un nivel suplimentar de securitate”, se arată în mesajul DNSC.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI