Aventurile unui explorator din Aiud la capătul lumii, în Papua-Noua Guinee

Tânărul din ALBA care apare în cel mai nou documentar despre jocurile video, din România: „Am fost pasionat de la vârsta de 10 ani”

Laurențiu Zidaru, un tânăr de 28 de ani din Alba Iulia, vorbește despre scena gaming-ului profesionist din țara noastră.

Într-un interviu acordat ziarulunirea.ro, Laurențiu, sau „Coatpustmain”, după numele utilizat de acesta în mediul online, a relatat câteva idei despre prezența sa în cel mai nou documentar de pe Youtube despre League Of Legends, realizat în România, precum și despre parcursul său în lumea competitivă a acestui joc.

Gaming-ul profesionist din România a cunoscut o creștere semnificativă în ultimii ani, cu tot mai mulți jucători care își doresc să își transforme pasiunea într-un job remunerat. În prezent, există echipe de jocuri competitive pentru diverse jocuri precum League of Legends, Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive și Fortnite.

Întrebat despre originile sale în gaming-ul profesionist, cât și despre perspectiva sa asupra oportunităților pe care acesta le poate aduce pentru tinerii jucători din România, Laurenția a declarat următoarele, pentru ziarulunirea.ro:

„Am fost pasionat de jocurile video (jocurile de strategie) de la vârsta de 10 ani. De la vârsta de 16 ani am făcut tranziția de la Dota 1 (Warcraft) la League of Legends pentru că scena competitivă era mult mai dezvoltată și m-am simțit atras de faptul că puteam să cresc în “rating” individual față de ceilalți jucători, iar la celelalte jocuri nu există așa ceva sau nu știam de așa ceva.

Am început să joc competitiv în România aproximativ în anul 2013 și am continuat să merg/particip la competiții în România până în anul 2020 când m-am decis într-un final să încep o carieră profesionistă în gaming și să renunț parțial la scena competitivă din România care nu era (și încă nu este) suficient de dezvoltată ca să ai o carieră profesionistă în gaming.”

Pe scena gaming-ului profesionist din Europa și din lume, activează sute de echipe, care se întrec pentru a obține cele mai importante titluri, la diverse competiții organizate în centrul jocurilor video cele mai în vogă. Tânărul jucător din Alba a vorbit, la rândul său, despre parcursul său în lumea competitivă a gaming-ului.

„Prima echipă profesionistă din care am făcut parte a fost Nexus Gaming, cea mai mare organizație de gaming din România, care a jucat în liga balcanică “Esports Balkan League” (EBL), iar apoi, dacă vorbim doar de cele mai mari ligi din Europa, pot să menționez echipa “Sector 1” din Belgia care a făcut parte din liga “Elite Series” (ESLOL). Desigur, cele mai mari succese le-am avut în ligile/competițiile regionale din România, Ungaria și Norvegia, dar de asemenea am jucat și într-o liga secundară din Germania și Anglia.

Un jucător din Europa are de ales între a juca pe regiunea “EUNE” (Europa de Nord-Est) și “EUW” (Europe de Vest), dar de obicei, jucătorii profesioniști joacă doar pe Regiunea “EUW”.

De asemenea, fiecare jucător, poate să joace individual pentru a avea un “rating”, sau o divizie după cum o numim noi, și în funcție de asta joci cu jucători cât mai buni în meciurile pentru “rating”.

Un jucător care joacă de distracție League of Legends de obicei joacă în diviziile (ordine crescătoare): Iron, Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond. Jucătorii semi-profesioniști și jucătorii profesioniști joacă de obicei în diviziile (ordine crescătoare): Master Tier, Grandmaster, Challenger.

Desigur, vorbim doar despre regiunea EUW, pentru că regiunea EUNE nu este suficient de competitivă și nu sunt jucători profesioniști.”, a transmis Laurențiu.

Pe lângă acest aspect, Coatpustmain a vorbit și despre modul în care echipele profesioniste își selectează viitorii jucători.

„Din punctul meu de vedere, procesul de selecție este mai complicat, dar cel mai ușor mod de a ajunge într-o liga profesionistă este să te dezvolți cât mai mult posibil individual, să ajungi la cel mai înalt nivel de pe regiunea de vest a Europei, iar apoi să ajungi la o agenție specială pentru jucători care o să-ți facă introducerea în ligile/echipele mari din Europa (LEC și ERL 1/ERL 2 Leagues).

Așa că, dacă cineva își dorește să ajungă jucător profesionist, trebuie să ajungă în primul rând în divizia Grandmaster/Challenger pe regiunea “EUW” (Europa de vest), iar apoi să se intereseze de o agenție, care să-i facă introducerea în ligile ERL 1/ ERL 2 și să aibă rezultate cât mai bune în aceste ligi până când va juca în LEC, iar apoi la World, adică o competiție globală.”, a declarat tânărul din Alba.

În completare, Laurențiu a povestit și despre câștigurile salariale de care jucătorii profesioniști se pot bucura, care variază în funcție de regiune sau echipă.

„Dacă vorbim doar de League of Legends, gaming-ul competitiv din România nu este profitabil. În primul rând în România nu există opțiunea de a te angaja că jucător sau ca antrenor, iar în al doilea rând nu există o ligă stabilă în România la care să joci, ci doar competiții organizate din când în când. În al treilea rând, având în vedere că nu sunt suficienți sponsori, nu sunt suficiente organizații care să se implice.

Singura opțiune pentru a deveni un jucător profesionist este să ajungi să joci la o echipă/organizație din străinăte în ligile ERL 1/ERL 2 ca să ai un venit cât de cât decent, sau în cel mai bun caz ajungi să joci în LEC, în cea mai mare ligă din Europa, la care salariile încep de la 12000 euro pe an, până la 60000 euro pe an (sau chiar mai mult) din ceea ce am auzit eu.

Din pasiune, între anii 2013 și 2021, am călătorit la foarte multe competiții în cele mai mari orașe din România. Uneori mergeam și o dată pe săptămâna, dar de obicei era o dată pe luna sau dacă era vorba de un turneu național, de două ori pe an. Nu am cunoscut foarte bine competițiile și ligile din străinătate, așa că deocamdată am avut plăcerea să călătoresc pentru competiții doar în Bulgaria, Moldova, Norvegia și Croația.”

După cum multă lume s-ar aștepta, scena competitivă a jocurilor video, ca și în cazul scenei sporturilor tradiționale, este una dinamică, iar jucătorii sunt, de cele mai multe ori, foarte tineri. Astfel, există o „fereastră” destul de strâmtă pentru un jucător care își dorește să joace profesionist în marile turnee, înainte de a se retrage, așa cum a transmis și Laurențiu Zidaru.

„De obicei, vârsta de la care un jucător profesionist de League of Legends iese din activitate este de la 25 – 30 de ani. În cele mai multe cazuri, jucătorii retrași devin antrenori dacă au suficientă răbdare, motivație și pasiune pentru joc.

Pe parcursul carierei mele de jucător mereu m-am gândit că în viitor o să devin antrenor și că cel mai probabil, cele mai mari succese le voi avea că antrenor, având în vedere că am decis să joc competitiv în străinătate doar de la vârstă de 24 de ani, ceea ce a fost puțin cam târziu.”

Comunitatea pasionaților de jocuri video din România a devenit subiectul unui documentar. Documentarul a avut deja premiera în România, iar acesta poate fi urmărit pe YouTube, pe canalul League Of Legends România.

Acesta spune povestea câtorva dintre cele mai importante nume din gaming-ul din țara noastră, iar cel al albaiulianului nostru se află printre ele.

„Din punctul meu de vedere, documentarul este un pas foarte important pentru dezvoltarea gaming-ului în România, având în vedere că gaming-ul în România nu este prea bine văzut și nu este dezvoltat. Nu știu cât de mare va fi impactul documentarului, dar poate prin acesta se vor crea mai multe evenimente și oportunități, dar și mai multă susținere pentru jucătorii de League of Legends din România.

Am fost foarte emoționat să mă văd în documentar și a fost o plăcere incredibil de mare să fac parte din acesta. După cum am mai spus, în trecut mergeam la foarte multe competiții din majoritatea orașelor mari din România.

M-am implicat cum am putut în comunitate de fiecare dată când am avut ocazia. Toate acestea, precum și faptul că sunt cunoscut că jucător și streamer în România mi-a oferit șansă de a apărea în acest documentar.” au fost cuvintele lui Laurențiu.

În documentar le-au fost dedicate capitole și altor actori esențiali pentru dezvoltarea comunității din România. Creative Monkeyz, gameri veterani și creatorii animației Robotzi, povestesc despre primele experiențe de content creation cu League of Legends, iar Octav “ang” Crețu, fondator Nexus Gaming, despre începuturile gaming-ul competitiv de la noi din țară. Multi alți streameri și jucători din scena locală sunt prezenți în film: IceManLucky, Adrii von B, Bogdan Techeș, artiștii Cojo și Bruja și multi altii.

În încheiere, Laurențiu Zidaru a vorbit despre munca sa ca și streamer român, precum și despre provocările de care multă lume se lovește în această industrie și munca necesară care trebuie debusă pentru a deveni recunoscut.

Pasionații de streaming care își doresc să îl vizioneze pe Coatpustmain în timp ce se joacă o pot face folosind următorul link către pagina sa: https://www.twitch.tv/coatpustmain

De asemenea, programul său de streaming se desfășoară cel mai frecvent între orele 10:00-14:00.

„Munca unui streamer este destul de dificilă pentru a aduna cât mai mulți spectatori. De obicei, un streamer are succes doar dacă are ceva mult mai special față de ceilalți streameri, altfel e imposibil să te dezvolți. Singurul lucru care m-a ajutat pe mine a fost faptul că sunt un jucător profesionist de League of Legends și că joc la un nivel destul de mare.

Eu personal nu cred că pot câștiga suficient doar din streaming că să mă întrețîn, dar în același timp nu am încercat să mă dezvolt ca streamer, însă sunt foarte mulțumit/fericit de această mică comunitate care s-a format în jurul streamului meu, având în vedere că am o activitate destul de mică ca streamer. O altă opțiune de dezvoltare că streamer este să încep să fac streaming în limba engleză, adică să-mi extind audiență, dar deocamdată sunt foarte mulțumit exact așa cum este. Deci, în concluzie, dacă cineva vrea să se limiteze doar la streaming în România, atunci este foarte greu să te dezvolți, dacă nu cumva ai ceva in plus față de ceilalți streameri.

Ținând cont de faptul că nu am avut o activitate prea mare ca streamer și nu am încercat să mă dezvolt prea mult că streamer, mi-a luat aproximativ 5 ani că să fiu cât de cât cunoscut. Am încercat foarte puțin să mă joc de distracție și alte jocuri pe stream, dar sunt conștient că in procentaj de 90-95% din spectatori sunt pe stream doar că să se uite la conținutul de League of Legends.

În perioada mea mai liberă, de obicei dedic aproximativ 2-3 ore pe zi streamingului, iar pentru a rămâne în formă mă antrenez aproximativ 9-10 ore pe zi, dar cu suficiente pauze/plimbări/exerciții fizice între aceste ore de joc.”

Comunitatea de League of Legends din România a strâns sute de mii de jucători de-a lungul acestor ani, iar filmul celebrează comunitatea locală și poveștile membrilor acesteia, oameni care au contribuit decisiv la formarea ei, de la jucători casual la jucători hardcore, cosplayeri, artiști, creatori de conținut până la jucători semi profesioniști și profesioniști și mai ales public foarte numeros, pasionat de divertisment și esports.