FOTO | Autoturism în flăcări pe o stradă din Unirea. Pompierii intervin de urgență

Autoturism în flăcări pe o stradă din Unirea. Pompierii intervin de urgență

Pompierii din Aiud intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism, pe strada Mureșului, din localitatea Unirea, astăzi, 18 noiembrie, în jurul orei 11:50.

Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu în loc. Unirea, str. Muresului.

Este vorba despre un incendiul izbucnit la un autoturism.

Pompierii intervin cu: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și SVSU Unirea.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI