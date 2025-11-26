Rămâi conectat

Autostrada A8 Tg. Mureș-Ungheni: Au fost semnate contractele pentru încă două tronsoane montane. Valoarea lucrărilor

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

De

Festival de Romania 2025

Autostrada A8 Tg. Mureș-Ungheni: Au fost semnate contractele pentru încă două tronsoane montane. Valoarea lucrărilor

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a semnat miercuri, 26 noiembrie 2025, contractele pentru proiectarea și execuția a 47 km din autostrada A8 Tg Mureș – Iași – Ungheni.

Este vorba despre două tronsoane din zona de munte: Sărățeni – Joseni (32,4 km – 5 miliarde de lei) și Joseni – Ditrău (14,4 km – 820 milioane lei). Pe primul tronson va lucra UMB, iar pe al doilea Danlin XXL.

„Sunt ultimele două contracte ale secțiunii montane de pe Autostrada A8, contracte importante, care vin să întregească portofoliul Companiei. În doar un an de la lansare iată că, am reușit să avem contracte semnate cu o valoare de 18 miliarde lei pe toate cele patru loturi de la Sărățeni la Pipirig”, a declarat directorul CNIR Gabriel Budescu.

Lotul Sărățeni – Joseni, care se desfășoară în județele Mureș și Harghita are o lungime de 32,4 km și include 39 de poduri și pasaje, 3 tuneluri unidirecționale, alături de 4 polate și 2 pasaje pentru permeabilitatea animalelor (ecoducte). „Lungimea pasajelor și a tunelurilor este de aprox. 16 kilometri reprezentând 50 % din lungimea totală a acestui lot de autostradă. Cel mai lung pasaj va avea 1736 metri (pasajul peste DN 13 A și calea ferată, iar cel mai înalt viaduct, 45 de metri”, arată CNIR.

Tronsonul Joseni – Ditrău are 14,4 km și cuprinde 21 de pasaje și viaducte, din care 3 ecoducte pentru permeabilitatea animalelor, alături de un nod rutier la Ditrău. Pentru ambele loturi sunt prevăzute descărcări provizorii asigurând, astfel, funcționarea independentă.

Și tot pentru A8, miercuri a fost semnat contractul pentru supervizarea lucrărilor de proiectare și execuție pe Lotul 2A Ditrău-Grințieș, cel mai lung lot al Autostrăzii Unirii și unul dintre cele mai dificile loturi de autostradă din România. Este un contract de supervizare cu o valoare de 49 de milioane lei, de asemenea, finanțat din fonduri europene nerambursabile.

