Actualitate

Autoritatea Vamală Română are un nou președinte: Cât a rezistat în funcție fostul șef al Vămilor

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Autoritatea Vamală Română are un nou președinte: Cât a rezistat în funcție fostul șef al Vămilor

Premierul Ilie Bolojan l-a demis pe președintele Autorității Vamale Române, Alexandru Bogdan Bălan, decizia fiind publicată, luni, 26 ianuarie 2026, în „Monitorul Oficial”.

Eliberarea din funcție a președintelui Autorității Vamale a fost decisă de premier la propunerea ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, propunere înaintată la data de 9 ianuarie 2026.

Alexandru Bogdan Bălan a fost urmărit penal de DNA timp de 9 ani pentru abuz în serviciu și fals intelectual în dosarul fostului patron Romprest, Florian Walter (decedat în 2019), potrivit dezvăluirilor G4Media.ro.

Alexandru Bogdan Bălan fusese numit în funcție pe 18 septembrie 2025 printr-o decizie a premierului Ilie Bolojan, de asemenea la propunerea ministrului Finanțelor.

Premierul Ilie Bolojan l-a numit, tot luni, 26 ianuarie 2026, pe Mihai Savin ca președinte al Autorității Vamale Române, conform unui ordin publicat în „Monitorul Oficial”.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

„Bună! Eu sunt ANA”. ANAF lansează asistentul virtual al contribuabililor: Ce funcții va avea

Bogdan Ilea

Publicat

acum 9 minute

în

27 ianuarie 2026

De

„Bună! Eu sunt ANA”. ANAF lansează asistentul virtual al contribuabililor: Ce funcții va avea „Bună! Eu sunt ANA” — astfel se prezintă noul chatbot creat de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) – un asistent virtual inteligent, conceput pentru a sprijini contribuabilii să obțină rapid informații generale despre obligațiile fiscale. Într-o primă etapă, care este […]

Citește mai mult

Actualitate

Anul școlar 2026-2027 ar putea începe mai devreme. Părinții și patronatele din turism preferă varianta tradițională, cu vacanță între 15 iunie și 15 septembrie

Ioana Oprean

Publicat

acum 39 de minute

în

27 ianuarie 2026

De

Anul școlar 2026-2027 ar putea începe mai devreme. Părinții și patronatele din turism preferă varianta tradițională, cu vacanță între 15 iunie și 15 septembrie Părinții din ROmânia care se gândesc deja să își planifice vacanța de vară sunt sfătuiți să fie prudenți înainte de a profita de ofertele early booking, mai ales pentru începutul lunii […]

Citește mai mult

Actualitate

Ilie Bolojan spune că ar vota în favoarea unirii României cu Republica Moldova: ,,În condițiile în care s-ar pune problema unui astfel de referendum și în țara noastră, eu aș vota «DA»”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

27 ianuarie 2026

De

Ilie Bolojan spune că ar vota în favoarea României cu Republica Moldova: ,,În condițiile în care s-ar pune problema unui astfel de referendum și în țara noastră, eu aș vota «DA»” Ilie Bolojan a declarat marți, într-o intervenție la RFI, că ar vota pentru unirea României cu Republica Moldova, în cazul în care ar avea […]

Citește mai mult