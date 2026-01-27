Autoritatea Vamală Română are un nou președinte: Cât a rezistat în funcție fostul șef al Vămilor

Premierul Ilie Bolojan l-a demis pe președintele Autorității Vamale Române, Alexandru Bogdan Bălan, decizia fiind publicată, luni, 26 ianuarie 2026, în „Monitorul Oficial”.

Eliberarea din funcție a președintelui Autorității Vamale a fost decisă de premier la propunerea ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, propunere înaintată la data de 9 ianuarie 2026.

Alexandru Bogdan Bălan a fost urmărit penal de DNA timp de 9 ani pentru abuz în serviciu și fals intelectual în dosarul fostului patron Romprest, Florian Walter (decedat în 2019), potrivit dezvăluirilor G4Media.ro.

Alexandru Bogdan Bălan fusese numit în funcție pe 18 septembrie 2025 printr-o decizie a premierului Ilie Bolojan, de asemenea la propunerea ministrului Finanțelor.

Premierul Ilie Bolojan l-a numit, tot luni, 26 ianuarie 2026, pe Mihai Savin ca președinte al Autorității Vamale Române, conform unui ordin publicat în „Monitorul Oficial”.

