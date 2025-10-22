Autobuzele de pe traseele din Alba Iulia vor circula și mai RAR: Consiliul Local urmează să aprobe actualizarea frecvenței de succedare a curselor

Autobuzele de pe trasele din Alba Iulia vor circula și mai rar

Consiliul Local Alba Iulia urmează aprobe, în ședința extraordinară de joi, 23 octombrie, o nouă actualizare a programului de transport public local de persoane pentru zona tarifară „zona 1 municipiul Alba Iulia”.

Concret, cursele vor circula și mai rar decât în prezent.

Modificările programului de transport propuse prin proiectul de hotărâre aflat pe masa aleșilor locali vizează actualizarea programului de transport în vederea reducerii cheltuielilor municipiului Alba Iulia ocazionate de transportul public local de persoane, conform raportului de specialitate al Compartimentului Transport, Liveră Inițiativă al Primăriei Alba Iulia.

Modificările propuse sunt umătoarele :

Liniile 103 și 104 L-V Frecvență actuală succedare curse : 04,45, 05,25, 05,45, 06,00, 06,15, 06,30, 06,45, 06,55, 07.10, 07.20, 07.25, 07.30, 07.40, 07.50; orele 8-11 la 15 min, orele 11-19 la 10 min., orele 19-20 la 15 min., orele 20-23 la 20 min, 23;00 23:20.

Liniile 103 și 104 L-V Frecvență propusă succedare curse : 04,45, 05,25, 05,45, 06,00, 06,15, 06,30, 06,45, 06,55, 07.10, 07.20, 07.25, 07.30, 07.40, 07.50, orele 8-12 la 30 min, orele 12-17 la 15 min., orele 17-19 la 30 min., orele 19-23 la 45 min, 23;00 23:20.

Liniile 103 și 104 S-D Frecvență actuală de succedare : 5;25 5;40 5:50 orele 06-22 la 15 min, 22;00, 22;25, 22;35, 23;00, 23;50

Liniile 103 și 104 S-D Frecvență propusă de succedare : 5;25 5;40 5:50 06-09 la 30 de min, orele 09-22 la 60 min, 22;00, 22;25, 22;35, 23;10, 23;50

Liniile 105 și 106 S-D Actual: 8 curse (105), 4 curse (106)

Liniile 105 și 106 S-D Propus: Rămân doar 2 curse ora 8,25 și retur (linia 105) și 11,35 (linia 106) doar duminica, celelalte curse se anulează

Linia 107 S-D Actual: 6;15 6;30 7;30, 9;45 11;45, 12;50, 15;45, 17;45, 19;30, 20;45, 22;10, 23;20

Linia 107 S-D Propus: Se elimină cursele cu plecare de la orele : 06.30, 11.45, 17.45, 20.45 și 23.20.

Linia 110 L-V Actual: 5;20 5;25 5;55 6;05 6;45(2*), 6:50*, 7;05 7;40, 7.50 10;30 11;10 12;20 12;30(2)*, 13:10(2*), 13;15 14;05 14;15 14;30 15;25, 16;00 16;30 16;30 17;10 17;30 18;10 19;30, 21;10 23;30 cursele cu plecare la orele: 5;20, 5;55, 06.45 , 07.50, 11:10, 12:30, 13.10, 14;10, 16;30, 17;10, 18.10, 19:30, 21;10 merg in

Orizont

Linia 110 L-V Propus: cursele de la 07.40, 13.15, 17.30 sunt înlocuite cu cursele de pe linia 404, 403T și 503 care circula pe

rute metropolitane (Ighiu, Țelna); se elimină cursa de 05.20, 05.55, 16,30 și vor fi înlocuite cu cele de la orele 05.25, 06,05, 16.30 prin modificare traseu Orizont – Micești

Linia 110 S-D Actual: 8 curse pe zi (4 Micești, 4 Orizont) – 6;05 13;15, 21;00 23;30 pe Micești – 8.00, 12.30, 16.00 și 18.05 pe Orizont

Linia 110 S-D Propus: – vor merge toate pe ruta Orizont – Micești – se elimina cursele de la orele 13,15 și 12,30 si se

inlocuiește cu o cursă la ora 13.00 – cursa de la ora 23,30 – va circula linia 404M (Ighiu)

Linia 111 S-D Actual: 5;25 6;05 8;00, 10;15, 13;15, 16;00, 19;10, 22;30

Linia 111 S-D Propus: Se elimină cursele de la orele 06.05, 10.15, 13.15, 19.10

Linia 113 S-D Actual: 5:15 6:00 8:00, 10:30, 13:15, 16:00, 18:00, 19:30, 21:00, 23:30

Linia 113 S-D Propus: – Modificare ore plecare după cursele liniei 301 de la

orele 5,00, 07,50, 13,15, 16.00 și 21.10 pot circula cu linia 301 (Șeușa). Cursa de 19,30 se elimină.

