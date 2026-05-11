FOTO | Darius Indrei (CSM Unirea Alba Iulia), din nou în iarbă după o pauză forțată de 10 luni: „Mi-a lipsit tot ce înseamnă fotbalul!”
Un moment special s-a produs în minutul 80 al victoriei obținute de CSM Unirea Alba Iulia cu 3-0 împotriva celor de la SCM Zalău, în play-off-ul Ligii 3 de fotbal.
Darius Indrei a revenit pe teren după aproximativ 10 luni de absență, cauzată de o accidentare gravă la genunchi.
„Sunt foarte bucuros că am revenit! Am avut puține emoții, dar îmi era dor! A fost un sentiment greu de descris și mă bucur că am reușit să fiu din nou pe teren. Mi-a lipsit tot ce înseamnă fotbalul! Vreau să mulțumesc familiei mele, colegilor, antrenorilor, conducătorilor și prietenilor care au fost mereu alături de mine. Asta m-a ajutat foarte mult!”, a declarat mijlocașul în vârstă de 24 de ani.
„Mă bucur că vin tot mai mulți suporteri la stadion. Avem mare nevoie de ei și sunt sigur că împreună ne vom atinge obiectivul, promovarea în Liga 2!”, a încheiat Darius Indrei.
sursa: CSM Unirea Alba Iulia / Facebook
