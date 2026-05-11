11 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ. Ce trebuie să facă șoferii surprinși de radar
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ. Ce trebuie să facă șoferii surprinși de radar
Polițiștii rutieri acționează astăzi, 11 mai 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba.
Sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR folosește dispozitive radar, montate pe trepiede mobile. Acestea surprind, în timp real, vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație.
Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice, conform procedurilor legale, cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției.
Scopul implementării acestui sistem și al tuturor acțiunilor desfășurate de polițiști îl constituie prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la traficul rutier, se arată într-un comunicat transmis de IPJ Alba.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
TRAGEDIE în Alba: Cadavrul unui bărbat de 54 de ani, din Bucium, descoperit într-un canal de colectare a apei pluviale. Polițiștii fac cercetări pentru ucidere din culpă
TRAGEDIE în Alba: Cadavrul unui bărbat de 54 de ani, din Bucium, descoperit într-un canal de colectare a apei pluviale. Polițiștii fac cercetări pentru ucidere din culpă Cadavrul unui bărbat de 54 de ani, din Bucium, a fost descoperit duminică după-masa într-un canal de colectare a apei pluviale de pe marginea unui drum din comună. […]
Detalii șocante din cazul fetiței de 12 ani atacate cu bestialitate de un albaiulian: „A trântit-o de pe bicicletă și a început să o lovească cu pumnii și picioarele”. De la ce a pornit totul
Detalii șocante din cazul fetiței de 12 ani atacate cu bestialitate de un albaiulian: „A trântit-o de pe bicicletă și a început să o lovească cu pumnii și picioarele”. De la ce a pornit totul Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba a emis un comunicat de presă în care prezintă detalii despre cazul fetiței de […]
VIDEO | O mare familie unită prin dans și tradiție: Povestea Trupei de Dansuri Săsești din Sebeș: ,,Vrem să ținem în viață tradiția prin dansul nostru, prin felul nostru de a fi”
O mare familie unită prin dans și tradiție: Povestea Trupei de Dansuri Săsești din Sebeș: ,,Vrem să ținem în viață tradiția prin dansul nostru, prin felul nostru de a fi” Trupa de Dansuri Săsești Sebeș a luat naștere în anul 2007, în cadrul Bisericii Evanghelice din Sebeș, la inițiativa doamnei Anamaria Dahinten, din dorința de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
11-14 mai 2026 | Vreme în răcire accentuată în România: COD GALBEN de ploi torențiale în Alba și alte județe. Precipitații mixte la munte
Vreme în răcire accentuată în România: COD GALBEN de ploi torențiale în Alba și alte județe. Precipitații mixte la munte...
11 mai 2026 | RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Reparații la carosabil
RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Reparații la carosabil Luni, 11 mai 2026, sunt restricții de circulație, între orele...
Știrea Zilei
11 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ. Ce trebuie să facă șoferii surprinși de radar
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ. Ce trebuie să facă...
TRAGEDIE în Alba: Cadavrul unui bărbat de 54 de ani, din Bucium, descoperit într-un canal de colectare a apei pluviale. Polițiștii fac cercetări pentru ucidere din culpă
TRAGEDIE în Alba: Cadavrul unui bărbat de 54 de ani, din Bucium, descoperit într-un canal de colectare a apei pluviale....
Curier Județean
ITM Alba: AMENZI de 57.000 de lei și 21 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 4 – 8 mai 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii
ITM Alba: AMENZI de 57.000 de lei și 21 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 4 – 8...
Amenzi de peste 8.000 de lei la Aiud: Zeci de persoane și de mașini, verificate de polițiști
Amenzi de peste 8.000 de lei la Aiud: Zeci de persoane și de mașini, verificate de polițiști Polițiștii din Aiud...
Politică Administrație
FOTO | Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună”
Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună” „Partidul Național Liberal și...
Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru: Decizia CCR care permite acest scenariu. Lider PNL: „Nu există impedimente constituționale pentru desemnarea Președintelui PNL drept candidat pentru funcție”
Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru: Decizia CCR care permite acest scenariu. Lider PNL: „Nu există impedimente constituționale...
Opinii Comentarii
11 mai 1968: A început construcția primului autoturism românesc Dacia
11 mai 1968: A început construcția primului autoturism românesc Dacia Pe data de 11 mai 1968, în urmă cu 53...
Ziua Regalității. 10 mai, zi cu triplă semnificație istorică: Sosirea lui Carol, Independenţa şi Regatul
Ziua Regalității. 10 mai, zi cu triplă semnificație istorică: Sosirea lui Carol, Independenţa şi Regatul În această zi sunt marcate...