AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament

Ioana Oprean

acum o oră

Un proiect de lege al AUR, SOS și POT permite omagierea criminalilor de război, fiind motivată prin necesitatea libertății de exprimare, și cere abrogarea mai multor legi. A fost semnat de 42 de parlamentari, între care și lidera formațiunii, Anamaria Gavrilă. 

Un proiect de lege depus de AUR, SOS și POT, precum și de foști membri ai partidelor ajunși în grupurile de neafiliați și PACE – Întâi România, la Senat, elimină interzicerea omagierii criminalilor de război sau a legionarilor, precum Corneliu Zelea Codreanu, Horia Sima sau Ion Antonescu.

Între semnatarii AUR lipsește liderul de partid George Simion, însă apare senatorul Sorin Lavric, unul dintre ideologii formațiunii politice.

Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu și președinta SOS Diana Șoșoacă sunt urmăriți penal în prezent, tocmai pentru aceste infracțiuni.

Ce prevede proiectul

„Folosirea libertății de conștiință, exprimare, informare, asociere – întru apărarea identității românești este recunoscută ca fundamental legitimă și nu poate fi restricționată pe nicio cale”, prevede alineatul 2 al articolului 3 din proiectului de lege.

Articolul 4 prevede abrogarea integrală a mai multor acte normative: Legea 107/2006, OUG 31/2002, Legea 217/ 2015, Legea 157/2018 și Legea 241/2025, care privesc combaterea fascismului, rasismului și xenofobia.

Semnatarii justifică necesitatea inițiativei prin libertățile fundamentale ale cetățeanului într-un stat democratic. „Sub presiunea unor curente legislative și administrative excesiv de restrictive, spațiul libertății de exprimare, al libertățiii de conștiință și al libertății de asociere a fost adesea supus unor interpretări care au generat teamă, autocenzură și incertitudine juridică.

Într-un stat democratic matur, cetățeanul nu trebuie să fie pus în situația de a se teme că exprimarea atașamentului față de valorile, istoria, cultura și interesele naționale poate deveni obiectul unor interpretări arbitrare”, indică expunerea de motive a proiectului.

