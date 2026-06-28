Sport

AUR pentru David Popovici (și) în proba de 200 m liber de la Trofeul Settecolli 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 32 de minute

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AUR pentru David Popovici (și) în proba de 200 m liber de la Trofeul Settecolli 2026

O nouă performanță internațională a înotătorului român David Popovici.

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Acesta a cucerit, în seara zilei de duminică, 28 iunie 2026, medalia de aur în proba de 200 m liber a Trofeului Settecolli, de la Roma.

Timpul său a fost de un 1:44,48, un nou record al celebrei competiții din Italia și timpul anului 2026.

Finala la 200 m liber a fost programată de la ora 20.52 (ora României).

De dimineață, David Popovici (21 de ani) obținuse cel mai bun timp al calificărilor probei de 200 m liber de la Trofeul Settecolli: 1:47,66.

Astfel campionul olimpic, mondial și european s-a calificat în a treia finală a sa la Roma.

Antreior el a obținut medalia de aur la 100 m liber și medalia de argint argint la 50 m liber.

foto: arhivă

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