AUR pentru David Popovici în finala de 100 m liber de la Trofeul Settecolli
AUR pentru David Popovici în finala de 100 m liber de la Trofeul Settecolli
Un nou succes internațional important pentru înotătorul român David Popovici.
În seara zilei de sâmbătă, 27 iunie 2026, el a câștigat proba de 100 m liber la Trofeul Settecolli.
Timpul lui David în finală a fost 47 de secunde și 26 de sutimi.
David Popovici (21 de ani) a terminat pe primul loc în ultima serie a probei de 100m liber de la Trofeul Settecolli, cu timpul de 47,72 s, cel mai bun al seriilor, reamintesc jurnaliștii de la gsp.ro.
Triumful din finală al lui David Popovici s-a consemnat cu câteva minute înainte de ora 21.00 (ora României).
foto: arhivă
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Sport
VIDEO: Viitorul Sântimbru a luat tot: promovare istorică în Liga 3 și event în Alba! Fiesta la Galtiu, bucuriile trăite de Adrian Hulea și Adrian Bicheși
Viitorul Sântimbru a luat tot: promovare istorică în Liga 3 și event în Alba! Fiesta la Galtiu, bucuriile trăite de președintele Adrian Hulea și antrenorul Adrian Bicheși Trupa din Galtiu, triplă de senzație în stagiunea 2025/2026! Citește și: VIDEO: Viitorul Sântimbru, promovare istorică în Liga 3! Trupa din Galtiu, triplă de senzație în stagiunea 2025/2026! Dublă […]
Circov, S. Mureșan și Juncan, promovare în Liga 3 cu CSM Deva! Sezon fabulos pentru fotbaliștii din Alba!
Circov, S. Mureșan și Juncan, promovare în Liga 3 cu CSM Deva! Sezon de vis pentru fotbaliștii din Alba! Circov, S. Mureșan și Juncan, promovare în Liga 3 cu CSM Deva! Sezon de vis pentru fotbaliștii din Alba! Citește și: FOTO: Circov, S. Mureșan și Juncan, fotbaliștii din Alba campioni cu CSM Deva în Liga 4 […]
VIDEO: Viitorul Sântimbru, promovare istorică în Liga 3! Trupa din Galtiu, triplă de senzație în stagiunea 2025/2026! Dublă victoria cu Academica Transilvania Târgu Mureș
Viitorul Sântimbru, promovare istorică în Liga 3! Trupa din Galtiu, triplă de senzație în stagiunea 2025/2026! Dublă victoria cu Academica Transilvania Târgu Mureș, 2-0 în retur, la Galtiu Viitorul Sântimbru, promovare istorică în Liga 3, în premieră! Trupa din Galtiu a realizat triplă de senzație în stagiunea 2025/2026! Campioana Albei a trecut la partida de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Solicitare oficială de înlăturare a bustului lui Octavian Goga din Alba Iulia. Ioan-Aurel Pop, fost președinte al Academiei Române: „Oare crede cineva că dacă sunt distruse statuile poetului se va șterge imaginea lui din mințile românilor?”
Solicitare oficială de înlăturare a bustului lui Octavian Goga din Alba Iulia. Ioan-Aurel Pop, fost președinte al Academiei Române: „Oare...
Cât a ajuns darul de nuntă în 2026: Cum arată nunțile în România pe fondul creșterii accelerate a prețurilor
Cât a ajuns darul de nuntă în 2026: Cum arată nunțile în România pe fondul creșterii accelerate a prețurilor Creșterea...
Știrea Zilei
Parc de agrement în zona Schit, pe locul vechiului ștrand: Primăria Alba Iulia pregătește investiția care ar putea transforma radical una dintre cele mai atractive zone ale orașului
Parc de agrement în zona Schit, pe locul vechiului ștrand: Primăria Alba Iulia pregătește investiția care ar putea transforma radical...
VIDEO | INCENDIU la o stație de încărcare a vehiculelor electrice din Aiud
VIDEO | INCENDIU la o stație de încărcare a vehiculelor electrice din Aiud Un incendiu s-a produs în seara zilei...
Curier Județean
Primăria Alba Iulia angajează o firmă pentru reparații pe repede înainte la birourile din sediul central
Primăria Alba Iulia angajează o firmă pentru reparații pe repede înainte la birourile din sediul central Primăria Municipiului Alba Iulia...
VIDEO | INCENDIU în Oiejdea: Baloți de paie, cuprinși de flăcări. Importante efective de pompieri mobilizate
INCENDIU în Oiejdea: Baloți de paie, cuprinși de flăcări. Importante efective de pompieri mobilizate Un incendiu a izbucnit sâmbătă după...
Politică Administrație
FOTO | Un milion de lei alocați de Consiliul Județean Alba pentru lucrări de întreținere pe drumul dintre Barajul Oașa și Poarta Raiului: ,,Putem ajunge, într-o perioadă de timp rezonabilă, și la asfaltare”
Un milion de lei alocați de Consiliul Județean Alba pentru lucrări de întreținere pe drumul dintre Barajul Oașa și Poarta...
Aprobarea noilor tarife de incinerare a animalelor moarte, la vot în Consiliul Local Alba Iulia: Motivul, creșterea prețurilor la gaz, curent și utilități. Ce cost se va percepe pe kilogramul de cadavru
Aprobarea noilor tarife de incinerare a animalelor moarte, la vot în Consiliul Local Alba Iulia: Motivul, creșterea prețurilor la gaz,...
Opinii Comentarii
23-24 iunie 2026 | Noaptea de Sânziene: Magia celei mai misterioase nopți din vara românească, noaptea în care „se deschid cerurile”
Noaptea de Sânziene: Magia celei mai misterioase nopți din vara românească, noaptea în care „se deschid cerurile” În fiecare an,...
Cum se face vișinata de casă: Rețete de preparare a vișinatei, băutură tradițională românească
Cum se face vișinata de casă: Rețete de preparare a vișinatei, băutură tradițională românească Vișinata este una dintre cele mai...