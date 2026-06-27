AUR pentru David Popovici în finala de 100 m liber de la Trofeul Settecolli

Un nou succes internațional important pentru înotătorul român David Popovici.

În seara zilei de sâmbătă, 27 iunie 2026, el a câștigat proba de 100 m liber la Trofeul Settecolli.

Timpul lui David în finală a fost 47 de secunde și 26 de sutimi.

David Popovici (21 de ani) a terminat pe primul loc în ultima serie a probei de 100m liber de la Trofeul Settecolli, cu timpul de 47,72 s, cel mai bun al seriilor, reamintesc jurnaliștii de la gsp.ro.

Triumful din finală al lui David Popovici s-a consemnat cu câteva minute înainte de ora 21.00 (ora României).

foto: arhivă

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