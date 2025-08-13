AUR își anunță intenția de a prelua guvernarea din toamnă: George Simion îl propune pe Călin Georgescu pentru funcția de prim-ministru

Șoc în sfera politică! AUR își face planurile pentru guvernare: George Simion propune o coaliție cu PSD și numirea lui Călin Georgescu ca prim-ministru

Liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a anunțat marți, 12 august, că formațiunea sa își propune să intre la guvernare începând din toamnă, în eventualitatea în care o moțiune de cenzură împotriva actualului executiv ar primi sprijinul necesar în Parlament.

În acest context, Simion nu exclude o posibilă colaborare cu Partidul Social Democrat (PSD), sugerând chiar că guvernarea ar putea fi condusă de Călin Georgescu, propus de AUR pentru funcția de prim-ministru.

„Intenționez să devin și mai serios, dacă e cazul, în a face opoziție și în a învăța pentru viitoarea guvernare. Pentru că este inevitabil. Sperăm noi din toamnă să ajungem la guvernare”, a declarat George Simion.

Liderul AUR a precizat că doi deputați PSD și-ar fi exprimat disponibilitatea de a susține moțiunea de cenzură. Totuși, Simion a rămas rezervat în privința loialității acestora: „Sunt serioși? Nu sunt serioși? Vor exista facțiuni în actualul PSD? Nu pot să știu. Vor exista oameni cu demnitate și în cadrul Partidului Național Liberal? Nu pot să știu. Noi trebuie să ne facem datoria”, a afirmat acesta.

În ceea ce privește viitoarea conducere a executivului, Simion a reafirmat susținerea AUR pentru Călin Georgescu ca posibil prim-ministru, susținând că este nevoie de o „schimbare de paradigmă” în politica românească. Totodată, el a lansat o provocare publică la adresa PSD, solicitând clarificări privind orientarea sa ideologică și relația cu politicile europene: „PSD trebuie să lămurească dacă este și el un partid sorosist care o susține pe Ursula von der Leyen și politicile de federalizare a Europei și tot acest curent LGBT-ist sau rămâne de partea poporului român și votează.”

În condițiile în care scena politică românească pare tot mai volatilă, intențiile AUR de a accede la guvernare și posibila alianță cu PSD rămân subiecte de maxim interes și dezbatere.

