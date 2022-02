Au intrat prin efracție în anexa unei case și au furat scule electrice în valoare de 1.500 de lei: Trei tineri din Teiuș, cercetați de polițiști

Campanie de SUCCES: Peste 60 000 de bilete de autobuz au fost cumpărate de clujeni, în schimbul a 20 de genuflexiuni

Cea de-a doua etapă a proiectului „bilete pentru sănătate” a fost un succes, la fel ca și prima etapă, de altfel. Peste 60.000 de bilete de autobuz au fost obținute în schimbul a 20 de genuflexiuni.

Stația de sănătate s-a redeschis la sfârșitul lunii august 2021, în centrul orașului Cluj-Napoca. A funcționat timp de aproape jumătate de an, iar în tot acest timp, clujenii au făcut peste un milion de genuflexiuni, acumulând 120.000 de minute de mișcare. Stația de autobuz a funcționat între orele 08: și 20:00, din august, anul trecut, până în ianuarie, anul acesta.

„Ne bucurăm că am iniţiat un proiect cu o priză atât de mare la public şi că am determinat atât de multă lume, de toate vârstele, să facă mişcare. Toate acţiunile noastre de când am lansat Sports Festival au aceeaşi misiune: de a-i inspira pe oameni să facă mişcare, să descopere ce sport li se potriveşte şi să lase acel sport să le transforme viaţa.

Acum mai mult ca niciodată, credem că este absolut necesar să îi acordăm sportului mai multă atenţie şi un loc central în vieţile noastre. Prin sport se pot pune bazale prevenţiei şi educaţiei, publicul poate fi direcţionat către comportamente sănătoase pe termen lung”, a declarat Mirel Alexa, directorul executiv al Sports Festival, organizatorul Staţiei de sănătate.

Prima etapă a proiectului s-a desfășurat în perioada septembrie 2020 până în decembrie 2020. Atunci, peste 55.000 de bilete de autobuz au fost obținute în schimbul a 20 de genuflexiuni. Campania a fost gândită pentru a încuraja un stil de viață sănătos și să ajute la prevenția bolilor cauzate de un stil de viață sedentar.

Sursa: efainlacluj.ro