Ați deschis din greșeală un plic destinat vecinului? Iată ce riscați conform Codului Penal
Ați deschis un plic care nu vă aparține? Legea prevede amenzi și închisoare
Vi s-a întâmplat vreodată să găsiți în cutia poștală un plic care nu vă aparține și, din greșeală sau curiozitate, să îl deschideți? Aflați că un astfel de gest este ilegal, fiind considerat infracțiune de violare a secretului corespondenței, conform Codului Penal.
Persoanele care deschid scrisori sau plicuri adresate altcuiva trebuie să știe că legea interzice în mod expres acest lucru. În funcție de gravitatea situației, se pot aplica amenzi penale sau chiar pedepse cu închisoarea, potrivit legislației în vigoare.
Citește și: Opt poștași din județul Alba condamnați la închisoare pentru că nu au livrat peste 3.000 de comunicări ale instanțelor: O parte dintre acestea, aruncate în râul Sebeș
Când poate fi considerat un accident și când devine infracțiune
Chiar dacă angajații Poștei Române au obligația de a livra corespondența corect, pot apărea uneori erori, scrisori puse într-o cutie greșită sau livrate la o altă adresă. În astfel de cazuri, dacă plicul este deschis din greșeală și situația este remediată imediat, cel mai probabil nu se aplică sancțiuni.
Totuși, dacă plicul este deschis intenționat, din curiozitate, atunci fapta intră sub incidența Codului Penal. Articolul relevant prevede că:
„Deschiderea, sustragerea, distrugerea sau reținerea, fără drept, a unei corespondențe adresate altuia, precum și divulgarea fără drept a conținutului unei asemenea corespondențe constituie infracțiune.”
În astfel de situații, persoana vinovată poate fi sancționată cu amendă penală sau închisoare de la 3 luni până la 1 an.
Ce trebuie să faci dacă primești un plic destinat altcuiva
Dacă ai primit din greșeală un plic adresat vecinului tău, nu îl deschide. Notează pe el mențiunea „livrat la adresa greșită” sau „returnare la expeditor”, apoi depune-l din nou în cutia poștală sau la cel mai apropiat oficiu Poșta Română.
Atenție la plicurile trimise de ANAF sau Poliție
În special plicurile trimise de instituții oficiale, precum ANAF sau Poliția Română, nu trebuie ignorate. Dacă persoana vizată nu le ridică, ANAF poate considera că a fost informată și poate continua procedurile legale, inclusiv executarea silită, potrivit BZI.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Cum va fi VREMEA în România până în 8 noiembrie 2025: Temperaturile cresc până la 18 – 20 de grade în majoritatea regiunilor. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA în România până în 8 noiembrie 2025: Temperaturile cresc până la 18 – 20 de grade în majoritatea regiunilor. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni Meteorologii ANM au emis miercuri, 8 octombrie 2025, prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 8 octombrie – 2 noiembrie. Potrivit […]
Fenomenul care macină în tăcere viitorul României. Ce este abandonul școlar și de ce ne privește pe toți
Fenomenul care macină în tăcere viitorul României. Ce este abandonul școlar și de ce ar trebui să ne pese Există probleme care se dezvoltă în tăcere, departe de ochii publicului, dar care au efecte devastatoare pe termen lung. Una dintre acestea este abandonul școlar, o criză tăcută care plasează România în topul țărilor UE la […]
Schimbarea anvelopelor de iarnă: Ce trebuie să știe șoferii înainte de sezonul rece 2025
Montarea anvelopelor de iarnă: Ghid esențial pentru șoferi înainte de sezonul rece Odată cu scăderea temperaturilor, vulcanizările din întreaga țară se pregătesc pentru perioada cea mai aglomerată: montarea anvelopelor de iarnă. Specialiștii avertizează că această schimbare nu este doar o formalitate de sezon, ci o condiție esențială pentru siguranța pe drum. Citește și: De când […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum va fi VREMEA în România până în 8 noiembrie 2025: Temperaturile cresc până la 18 – 20 de grade în majoritatea regiunilor. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA în România până în 8 noiembrie 2025: Temperaturile cresc până la 18 – 20 de grade...
Ați deschis din greșeală un plic destinat vecinului? Iată ce riscați conform Codului Penal
Ați deschis un plic care nu vă aparține? Legea prevede amenzi și închisoare Vi s-a întâmplat vreodată să găsiți în...
Știrea Zilei
Comuna Râmeț, a douăsprezecea comună din județul Alba unde locuitorii au rămas fără medic de familie: Medicul generalist Molnar Gheza a încetat activitatea. Care sunt motivele
Comuna Râmeț, a douăsprezecea comună din județul Alba unde locuitorii au rămas fără medic de familie: Medicul generalist Molnar Gheza...
FOTO | Primul mare vis al lui Vlad-Andrei Jurcoveț, elev al Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, se va împlini: O simfonie compusă de el se va auzi pe scena Auditorium Maximum Cluj-Napoca
Primul mare vis al lui Vlad-Andrei Jurcoveț, elev al Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, se va împlini La...
Curier Județean
„Nu, infirmiera nu e menajera ta personală”. Reacția unui medic din Aiud la comportamentul lipsit de respect al unor pacienți din spitale
Reacția unui medic din Aiud la comportamentul lipsit de respect al unor pacienți din spitale: „Infirmiera nu e menajera ta...
CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupele A negativ și AB pozitiv: „La aceste grupe stocurile sunt foarte mici, iar pacienții cu boli grave au nevoie in continuare de transfuzie de sânge pentru a supraviețui”
CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupele A negativ și AB pozitiv Reprezentanţii Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba...
Politică Administrație
FOTO | 5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate: „Vremuri grele, dar cu realizări minunate”
5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate În comuna Livezile sunt aproape de finalizare...
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă!
Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă! Construcția noului corp...
Opinii Comentarii
9 octombrie | Ziua Națională a Comemorării Victimelor Holocaustului din România
9 octombrie | Ziua Națională a Comemorării Victimelor Holocaustului din România La 9 octombrie este marcată, în ţara noastră, Ziua...
9 octombrie: Ziua mondială a poştei. Rol vital în viaţa oamenilor şi a societăţilor de afaceri
9 octombrie: Ziua mondială a poștei – un rol esențial în viața oamenilor și a afacerilor Marcată, în fiecare an,...