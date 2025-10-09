Ați deschis din greșeală un plic destinat vecinului? Iată ce riscați conform Codului Penal

Ați deschis un plic care nu vă aparține? Legea prevede amenzi și închisoare

Vi s-a întâmplat vreodată să găsiți în cutia poștală un plic care nu vă aparține și, din greșeală sau curiozitate, să îl deschideți? Aflați că un astfel de gest este ilegal, fiind considerat infracțiune de violare a secretului corespondenței, conform Codului Penal.

Persoanele care deschid scrisori sau plicuri adresate altcuiva trebuie să știe că legea interzice în mod expres acest lucru. În funcție de gravitatea situației, se pot aplica amenzi penale sau chiar pedepse cu închisoarea, potrivit legislației în vigoare.

Când poate fi considerat un accident și când devine infracțiune

Chiar dacă angajații Poștei Române au obligația de a livra corespondența corect, pot apărea uneori erori, scrisori puse într-o cutie greșită sau livrate la o altă adresă. În astfel de cazuri, dacă plicul este deschis din greșeală și situația este remediată imediat, cel mai probabil nu se aplică sancțiuni.

Totuși, dacă plicul este deschis intenționat, din curiozitate, atunci fapta intră sub incidența Codului Penal. Articolul relevant prevede că:

„Deschiderea, sustragerea, distrugerea sau reținerea, fără drept, a unei corespondențe adresate altuia, precum și divulgarea fără drept a conținutului unei asemenea corespondențe constituie infracțiune.”

În astfel de situații, persoana vinovată poate fi sancționată cu amendă penală sau închisoare de la 3 luni până la 1 an.

Ce trebuie să faci dacă primești un plic destinat altcuiva

Dacă ai primit din greșeală un plic adresat vecinului tău, nu îl deschide. Notează pe el mențiunea „livrat la adresa greșită” sau „returnare la expeditor”, apoi depune-l din nou în cutia poștală sau la cel mai apropiat oficiu Poșta Română.

Atenție la plicurile trimise de ANAF sau Poliție

În special plicurile trimise de instituții oficiale, precum ANAF sau Poliția Română, nu trebuie ignorate. Dacă persoana vizată nu le ridică, ANAF poate considera că a fost informată și poate continua procedurile legale, inclusiv executarea silită, potrivit BZI.

