Atenție, viitori pensionari! Termenul de 30 de zile care vă poate costa bani. Când trebuie depus dosarul la Casa de Pensii

Românii care se pregătesc să iasă la pensie trebuie să fie atenți la momentul în care depun cererea la Casa Teritorială de Pensii. Întârzierea poate însemna pierderea unor sume de bani, întrucât data de la care se acordă pensia depinde de respectarea termenelor prevăzute de lege.

Potrivit informațiilor prezentate în articol, cererea de pensionare trebuie depusă în termen de 30 de zile calendaristice de la data îndeplinirii condițiilor legale. Cei care depășesc acest interval riscă să nu beneficieze de pensie pentru perioada anterioară înregistrării cererii.

Dosarul depus cu întârziere poate însemna bani pierduți

Viitorii pensionari trebuie să depună cererea și documentele justificative la casa teritorială de pensii competentă. Dosarul poate include acte care dovedesc vechimea în muncă, sporurile salariale și perioadele lucrate în condiții speciale, după caz.

Deși documentele pot fi pregătite din timp, data depunerii cererii este esențială pentru stabilirea drepturilor bănești. De exemplu, o persoană care îndeplinește condițiile de pensionare la 1 octombrie, dar depune cererea abia la 15 noiembrie, poate pierde drepturile aferente perioadei anterioare, dacă se aplică regula indicată în articol.

Prin urmare, cei care se apropie de vârsta de pensionare ar trebui să verifice din timp data la care îndeplinesc toate condițiile legale și să se asigure că dosarul este complet.

În cât timp se emite decizia de pensionare

După înregistrarea dosarului, casa teritorială de pensii trebuie să emită o decizie de admitere sau de respingere a cererii în termen de 45 de zile.

Acest interval poate fi prelungit cu până la 30 de zile în anumite situații, inclusiv atunci când solicitantul are calitatea de asigurat în luna depunerii cererii sau când sunt necesare documente și operațiuni suplimentare.

Ulterior emiterii, decizia trebuie comunicată solicitantului în termen de 10 zile.

Când intră prima pensie

Plata pensiei se efectuează lunar, în funcție de modalitatea aleasă de beneficiar. Potrivit informațiilor prezentate, pensiile distribuite prin Poșta Română ajung la beneficiari în intervalul 1–15 ale lunii, în timp ce plățile în cont bancar sau pe card încep, de regulă, din data de 12 și se efectuează cel târziu până pe 13 ale lunii.

Pentru a evita întârzierile și eventualele pierderi financiare, viitorii pensionari sunt sfătuiți să își pregătească documentele din timp și să verifice informațiile direct la Casa Națională de Pensii Publice sau la casa teritorială competentă.

Termenul de 30 de zile și data de la care se acordă pensia trebuie verificate în raport cu tipul de pensie și prevederile legale aplicabile. Înainte de publicare, este recomandată confirmarea acestor detalii în forma actualizată a legislației, pentru a evita prezentarea eronată a drepturilor pensionarilor.

sursa: romaniatv.net

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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