Luca Niculescu, către miniștrii săi, în prima ședință de Guvern: „Prioritatea este îmbunătățirea nivelului de trai al românilor”

„Prioritatea este îmbunătățirea nivelului de trai al românilor”, le-a transmis noul premier Luca Niculescu miniștrilor în cadrul primei ședințe a noului Guvern.

„Bună seara, dragi colegi. Vă mulțumesc. Știu că nu a fost ușor. Bine v-am găsit la prima ședință de Guvern. Prioritatea este îmbunătățirea nivelului de trai al românilor.

Avem câteva urgențe: rectificarea bugetară, apoi avem de făcut bugetul, pregătirea pentru iarnă și pentru problemele din sectorul energetic, apoi foarte multe lucruri importante pe care le regăsim în programul de guvernare, care este foarte consistent și acoperă toate domeniile vieții noastre publice”, a spus Luca Niculescu, potrivit Hot News.

La finalul ședinței de Guvern, membrii Cabinetului Niculescu au ieșit pentru fotografia oficială de grup.

Ulterior noul premier a susținut o conferință de presă.

sursa foto: Luca Niculescu / Facebook

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