La ce vârstă te poți pensiona în România în 2026: Care este diferența dintre stagiul minim și cel complet

În 2026, când vine vorba despre pensionare în România, două noțiuni provoacă frecvent confuzie: stagiul minim de cotizare și stagiul complet de cotizare. Deși ambele reprezintă perioade importante pentru stabilirea dreptului la pensie, ele nu înseamnă același lucru. Mai mult, faptul că o persoană nu a acumulat 35 de ani de contribuții nu înseamnă automat că nu va putea primi pensie pentru limită de vârstă.

Potrivit legislației în vigoare, pentru pensia pentru limită de vârstă trebuie îndeplinite cumulativ condițiile referitoare la vârsta standard de pensionare și stagiul minim de cotizare contributiv. Legea nr. 360/2023 stabilește o vârstă standard de pensionare de 65 de ani atât pentru femei, cât și pentru bărbați, însă în cazul femeilor aceasta este atinsă treptat, potrivit eșalonării prevăzute de lege.

Câți ani trebuie să muncești pentru a avea dreptul la pensie

Stagiul minim de cotizare contributiv este de 15 ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Cu alte cuvinte, aceasta este perioada minimă necesară pentru ca o persoană să poată obține pensie pentru limită de vârstă atunci când ajunge la vârsta standard de pensionare.

Așadar, nu este obligatoriu să fi muncit 35 de ani pentru a avea dreptul la pensie. O persoană care ajunge la vârsta standard și are cel puțin 15 ani de stagiu contributiv poate îndeplini condițiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă. Valoarea pensiei va depinde însă de contribuțiile și punctajul acumulate de-a lungul perioadei de activitate.

Situația se schimbă dacă o persoană nu reușește să atingă stagiul minim. Dacă, spre exemplu, are numai 12 sau 13 ani care pot fi luați în calcul pentru această condiție, simpla împlinire a vârstei standard nu este suficientă pentru deschiderea dreptului la pensie pentru limită de vârstă în sistemul public.

Ce înseamnă stagiul complet de cotizare de 35 de ani

Stagiul complet de cotizare contributiv este de 35 de ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați. În cazul femeilor, atingerea acestuia se face eșalonat. CNPP precizează că, în intervalul septembrie 2024 – ianuarie 2035, stagiul complet pentru femei crește treptat de la 32 de ani și 8 luni la 35 de ani.

Prin urmare, diferența esențială este simplă: cei 15 ani reprezintă pragul minim necesar pentru deschiderea dreptului la pensie pentru limită de vârstă, în condițiile îndeplinirii cerinței privind vârsta, în timp ce cei 35 de ani reprezintă stagiul complet contributiv prevăzut de lege.

Stagiul complet este important și în cazul unor drepturi care permit reducerea vârstei standard de pensionare. CNPP precizează, de exemplu, că realizarea stagiului complet contributiv este o condiție în anumite situații în care se solicită pensionarea la o vârstă redusă.

La ce vârstă te poți pensiona în România

Legea pensiilor stabilește vârsta standard de pensionare la 65 de ani pentru femei și bărbați. În cazul bărbaților, aceasta este deja de 65 de ani, în timp ce pentru femei creșterea se face treptat până în ianuarie 2035.

Din acest motiv, pentru femeile care urmează să se pensioneze în următorii ani nu este suficient să se pornească pur și simplu de la pragul de 65 de ani. Luna și anul nașterii sunt importante pentru stabilirea exactă a vârstei standard și a stagiului complet aplicabil.

CNPP pune la dispoziție Anexa nr. 5 la Legea nr. 360/2023, unde vârstele standard de pensionare și stagiile de cotizare sunt stabilite în funcție de luna și anul nașterii.

Ce perioade pot conta la stabilirea stagiului

Un alt aspect important este diferența dintre perioada efectiv lucrată și perioadele pe care legislația le recunoaște în anumite condiții. Nu orice perioadă asimilată este tratată în același mod atunci când sunt calculate diferitele drepturi din sistemul public de pensii.

Există însă și excepții importante. De exemplu, CNPP precizează că perioada concediului pentru creșterea copilului de după 1 ianuarie 2006 reprezintă stagiu asimilat, dar este luată în calcul, prin excepție, la stabilirea stagiului minim și a stagiului complet contributiv necesare acordării drepturilor de pensie. Aceeași perioadă nu este însă luată în considerare pentru acordarea punctelor de stabilitate.

De aceea, înainte de pensionare este important să fie verificată situația individuală a stagiului de cotizare și nu doar numărul anilor în care o persoană își amintește că a avut efectiv un loc de muncă.

Poți ieși la pensie dacă ai doar 15 ani de contribuții?

Da, atingerea stagiului complet de 35 de ani nu reprezintă condiția generală pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă. Condiția minimă este realizarea stagiului minim contributiv de 15 ani și atingerea vârstei standard de pensionare aplicabile persoanei respective. CNPP precizează explicit că pensia pentru limită de vârstă se acordă la împlinirea vârstei standard, cu respectarea condiției privind stagiul minim contributiv.

Cei 15 și 35 de ani nu trebuie, așadar, confundați. Primul prag stabilește perioada minimă necesară pentru accesul la pensia pentru limită de vârstă, în timp ce al doilea reprezintă stagiul complet contributiv și devine relevant inclusiv pentru anumite reduceri ale vârstei de pensionare și pentru alte drepturi prevăzute de lege.

Pentru o persoană care se apropie de pensionare, luna și anul nașterii, perioadele efectiv contributive și eventualele perioade recunoscute de lege trebuie analizate împreună. Două persoane de aceeași vârstă pot avea situații diferite în funcție de istoricul contribuțiilor și de prevederile legale care li se aplică.

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