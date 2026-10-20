Curier Județean

Cum a scăpat un bărbat din Alba de o amendă de 8.000 de lei pentru „alertare falsă la 112”. Care este motivul pentru care ar fi sunat la poliție

Ioana Oprean

Publicat

acum 17 minute

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Cum a scăpat un bărbat din Alba de o amendă de 8.000 de lei pentru „alertare falsă la 112”. Care este motivul pentru care ar fi sunat la poliție

Judecătoria Câmpeni a constatat că o amendă de 8.000 de lei, aplicată unui bărbat din Abrud pentru presupusă alertare falsă a numărului 112, nu mai poate fi executată pe motiv că procesul-verbal nu i-a fost comunicat în termenul legal. Hotărârea a fost pronunțată pe 1 octombrie 2026 și poate fi atacată cu apel în 30 de zile de la comunicare. Instanța nu a analizat dacă apelurile la 112 au fost justificate.

Petrecerea Divorțaților

Procesul-verbal a fost încheiat pe 14 noiembrie 2025, de polițiști din cadrul IPJ Hunedoara. Potrivit actului, bărbatul (Adrian J.) ar fi repetat apelul la 112, la ora 14:40, în fața unui adăpost de câini din județul vecin, pe motiv că animalele nu sunt hrănite, lucru constatat ca fiind „neconfirmat” de către polițiștii veniți la fața locului.

Legea prevede, pentru repetarea faptei într-un an, amendă între 4.000 și 8.000 de lei sau 400-800 de ore de muncă în folosul comunității. Polițiștii au aplicat amenda maximă. Bărbatul a spus că i s-a refuzat accesul la poarta adăpostului, deși era în programul de vizitare, că a văzut câini slăbiți și că a sunat de două ori la 112. A mai afirmat că animalele au fost hrănite abia după sosirea poliției și că procesul-verbal i-a ajuns pe e-mail abia pe 3 martie 2026. A invocat prescripția executării, lipsa unei descrieri concrete a faptei și lipsa dovezii relei-credințe.

”Agenții nu au verificat în mod real condițiile în care se realiza hrănirea, nu au urmărit dacă animalelor li se administra și apă, nu au verificat cantitatea sau tipul hranei administrate și au refuzat să constate situația reală din interiorul boxelor, deși vizibilitatea fusese deliberat obstrucționată prin poziționarea celor două furgonete introduse în incintă”, a mai afirmat petentul. Poliția a cerut respingerea plângerii, susținând că verificările, filmate cu body-cam, nu au confirmat sesizările și că petentul mai fusese sancționat pentru o faptă similară în aceeași zi.

Prima comunicare, prin poștă, a eșuat, plicul fiind avizat „lipsă domiciliu”. Pe 23 ianuarie 2026, procesul-verbal a fost afișat pe ușa imobilului, petentul refuzând primirea. Potrivit legislației, executarea sancțiunii se prescrie dacă procesul-verbal nu este comunicat în două luni de la aplicare.

Vizionând înregistrările, judecătorii au constatat că actul nu a fost întocmit în prezența petentului, deci nu se aplica regula comunicării „pe loc”. Termenul a curs din 14 noiembrie și s-a împlinit pe 13 ianuarie 2026, cu zece zile înainte de afișare.

Instanța a admis plângerea petentului, a constatat prescripția executării sancțiunii și l-a exonerat pe bărbat de plata amenzii.

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