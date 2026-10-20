Curier Județean

Foto | Biserica Ortodoxă „Sfânta Parascheva” din Alba Iulia, iluminată arhitectural. Primar: „Continuăm să scoatem la lumină frumusețea patrimoniului nostru arhitectural”

Ioana Oprean

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Biserica Ortodoxă „Sfânta Parascheva” din Alba Iulia, iluminată arhitectural. Primar: „Continuăm să scoatem la lumină frumusețea patrimoniului nostru arhitectural”

Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a anunțat, marți, 20 octombrie 2026 continuarea proiectului de iluminat arhitectural dedicat clădirilor emblematice ale orașului. Biserica Ortodoxă „Sfânta Parascheva” se alătură edificiilor deja iluminate, iar următoarele obiective vizate sunt Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” și Catedrala Unității Naționale. Inițiativa urmărește să redea strălucirea patrimoniului arhitectural și să apropie istoria orașului de comunitate.

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„Fiecare clădire istorică spune o poveste. Fiecare fațadă păstrează amintiri, iar fiecare detaliu arhitectural poartă amprenta generațiilor care au construit orașul nostru. Trebuie doar să le privim cu atenție, să le punem în valoare și să le păstrăm pentru cei care vor veni după noi.

Biserica Ortodoxă „Sfânta Parascheva” se alătură acum edificiilor care dau strălucire axei urbane Al. I. Cuza – Tudor Vladimirescu – Centrul Orașului – Bulevardul Ferdinand I, printr-un nou proiect de iluminat arhitectural.
După Sinagoga Evreiască, Biserica Catolică „Sfânta Cruce”, Biserica Evanghelică și clădirea Prefecturii și a Curții de Apel, continuăm să scoatem la lumină frumusețea patrimoniului nostru arhitectural.

Iar povestea continuă! Urmează clădirea Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” și Catedrala Unității Naționale.

Dincolo de lumină și de frumusețea serilor, miza este una mai profundă: să redescoperim valoarea clădirilor istorice, să le respectăm, să le protejăm și să le transmitem mai departe ca parte vie a identității orașului nostru.

Iluminatul arhitectural le pune în valoare frumusețea, dar grija noastră trebuie să meargă mai departe, prin conservare, restaurare și protejare. Pentru că un oraș nu înseamnă doar străzi și clădiri, ci și istoria, memoria și sufletul locurilor sale.

Continuăm să luminăm orașul, să-i punem în valoare frumusețea și să aducem patrimoniul mai aproape de oameni”, a transmis primarul Gabriel Pleșa într-un mesaj postat în mediul online.

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